El poder absoluto del lenguaje

La narrativa, el arte de contar historias, ha de fundamentarse en alguno de estos dos principios elementales: lo que se cuenta y cómo se cuenta. Eso que he dado en llamar, poco académicamente, «lo que se cuenta» es, sencillamente, el argumento. Si una historia es poderosa, si tiene un argumento interesante y sólido, la narración funcionará. El «cómo se cuenta» atañe ya a otros aspectos, fundamentalmente dos: la estructura de la narración y el lenguaje.

Detengámonos aquí, en el lenguaje. Las novelas y los relatos que me han fascinado desde que tengo memoria me deslumbraron más por el lenguaje que por el argumento. Al cabo, estoy convencido de que todas las historias ya han sido contadas, y si alguien me apura lo bastante estoy dispuesto a sostener que todas las historias las contó ya Homero y que desde entonces los demás no han/hemos hecho otra cosa que repetirlas con leves variantes.

Pero el lenguaje es el que tiene la inmensa capacidad de conmovernos, de estremecernos, de emocionarnos. Y aquí es donde entra ‘La vida por delante’, el último libro de relatos de Magalí Etchebarne, con el que ha ganado el VIII Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, y recientemente publicado por la editorial Paginas de Espuma.

Es, sin ninguna duda, lo más sorprendente en este libro, la capacidad que muestra Magalí Etchebarne para estremecer, para dar dimensión a la palabra de modo que se expanda en su significado y en su belleza. Y lo hace con una naturalidad en la frase que no contradice un hermoso modo de usar el idioma. Es español pero no lo es. Ya quisiéramos los que hablamos y escribimos «español de acá» una riqueza de matices, de voces, de léxico, como el que exhibe este libro.

‘La vida por delante’ conmueve, también, por el exquisito cuidado en la construcción de los personajes, por su agudeza en el conocimiento del alma humana, sus debilidades y sus pasiones. Luego es etchebarnetán, claro, otras pericias técnicas. En el relato ‘un amor como el nuestro’ hace uso de aquella vieja norma atribuida a Chejov que determina que «si en un relato hay una pistola esa pistola habrá de ser disparada», que suele utilizarse para explicar que nada superfluo puede haber en la narración breve. Este relato es un magnífico ejemplo de ello.

También sorprende gratamente la unidad que forman los relatos primero y tercero (el libro está compuesto por solo cuatro narraciones), la línea que los liga, lo que les da una dimensión de conjunto al margen de su propia dimensión individual, capacitándolos, si no como novela, como un modo transformado de relato capaz de alcanzar otras dimensiones genéricas.