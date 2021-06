La provincia sumó ayer un día más con la tasa de incidencia acumulada a 14 días al alza, en concreto se registró un aumento de 7,9 puntos con respecto al miércoles. Con este nuevo incremento, el indicador se situó en los 147,9 casos por cada 100.00 habitantes por lo que Málaga se acerca progresivamente al riesgo alto de transmisión del virus, que se alcanza tras superar los 150 casos.

La situación epidemiológica ha empeorado significativamente en la última semana. De hecho, hasta ayer toda la provincia se encontraba en nivel 1 de alerta sanitaria pero el Comité Territorial de Salud, dado el estado de los indicadores, decidió que La Vega antequerana volviese al nivel 2. Dentro de esta comarca, la incidencia despunta en municipios como Villanueva del Rosario, con una tasa de 624,6 casos por cada 100.000 habitantes, Antequera, con 498,6 casos o Campillos, con 453,1 casos por cada 100.000 habitantes.

«Hemos empeorado lógicamente debido a la relajación. Porque además el mensaje oficial es que nos relajemos, que ya mismo está todo solucionado y no es verdad», declara a este periódico el delegado de Salud, Carlos Bautista, que incide en la necesidad de que la población no baje la guardia y sea prudente. «La vacunación no va a acortar los tiempos, eso está claro. El tiempo que vamos a tardar en salir de la epidemia lo va a acortar mantener a rajatabla todas las medidas sanitarias. Distancia social, evitar aglomeraciones, evitar eventos sociales, familiares, la mascarilla...».

No obstante, la vacuna ejerce su función en los grupos etarios inmunizados o al menos con una dosis, por lo que los nuevos positivos se están concentrando, según Bautista, en la población de entre 10 y 29 años.

Por ello, el sector sanitario asiste a esta subida de los indicadores epidemiológicos con gran preocupación, precisamente porque ocurre en la antesala del verano, para cuando se espera un aumento de la movilidad y de la llegada de visitantes que coincide, además, con las vacaciones y los horarios de verano de los sanitarios.

«Hay que dar una llamada de atención para que volvamos a poner los pies en el suelo y volvamos a ser prudentes», alerta Juan Pedro Ruiz, responsable de CSIF Sanidad. «Cuando la incidencia sube hay cosas que no se están haciendo bien. Por parte de la cúpula política, porque se priorizan cosas por encima de las muertes y la sanidad, y por parte de la población, porque estamos cansados y nos terminamos relajando».

En opinión de la responsable de Sanidad de UGT, Carmen Gaona, el peso de la vacuna debe amortiguar el impacto de este repunte, que no llegará al nivel de las olas anteriores, pero sí le preocupa que el aumento de la circulación del virus facilite la propagación de nuevas variantes, como ha ocurrido en Reino Unido con la cepa india, que copa ya prácticamente el 60% de los nuevos positivos en ese país.

«No nos damos cuenta de que esto sigue aquí, que todo el mundo no está vacunado», agrega Carmen Gaona. «Como las restricciones a la movilidad y justo antes del verano hemos empezado a movernos más, reunirnos más y a creernos que aquí ya no hay nada. Esperemos que este repunte no sea muy fuerte y que las vacunas sigan a este ritmo».

«Se han flexibilizado las medidas y estas son las consecuencias», apunta Juan Carlos Navas, secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras. «Estamos contentos con cómo se está desarrollando la vacunación en la provincia pero sobre todo lo que nos preocupa es la campaña de verano y los refuerzos».

La capital sigue escalando la incidencia del virus

La capital malagueña acompaña a la provincia en cuanto a la escalada de contagios que están elevando la tasa de incidencia acumulada en las últimas dos semanas. Ayer ese indicador subió de nuevo hasta alcanzar los 132,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implicó un incremento de más de seis puntos en las últimas 24 horas. El alcalde, Francisco de la Torre, calificó estos datos como una «consecuencia clara de los datos de contagios diarios» y apeló una vez más a la población para que se «esfuerce» para «respetar la salud y la vida y para la recuperación del empleo».