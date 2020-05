"El planteamiento de Cassá es tender puentes y no tensionar la vida municipal"

El alcalde, Francisco de la Torre, volvió el pasado lunes a su puesto de trabajo tras ser intervenido, el Sábado Santo, de una lesión cerebral que se produjo tras una caída en el Ayuntamiento. Durante su mes de convalecencia y reposo, ha pensado en cómo sacar a la ciudad de la crisis económica del coronavirus, en los miles de mensajes de apoyo recibidos y en la Transición. En esta entrevista, repasa su proceso de recuperación y opina sobre el paso de Juan Cassá al grupo de ediles no adscritos y sobre los retos de la ciudad para salir de esta crisis económica y sanitaria con fuerza y sin dejar atrás a nadie.

¿Cómo se encuentra?

Muy bien de salud y muy bien de ánimos.

¿A qué conclusiones ha llegado durante su convalecencia?

En ese tiempo he pensado mucho en la etapa de Transición, es curioso, ¿no?, te remontas a aquellos años. En las horas que estuve, porque no fueron más que dos días y poco más, dos días y horas, en la clínica Chip, porque el Servicio de Neurocirugía estaba desplazado allí para hacer más sitio en el Regional a los afectados por el Covid-19, lo que sentía era mucha solidaridad y admiración por el personal sanitario, que me atendió personal de Chip en la UCI y personal del Regional en la planta de Neurocirugía. Mucha admiración y mucha solidaridad con los enfermos de Covid-19, no había en la clínica, estaba trasladado allí para dejar espacio en el Regional, con los que estaban pasándolo tan mal. Yo sabía que era cuestión de días pero que me recuperaba, pero ellos estaban pasándolo mal y con interrogantes algunos de si saldrían o no, desgraciadamente se han quedado atrás bastantes personas, vecinos y vecinas de Málaga, y de la provincia, y de Andalucía, y no digamos de España. Piensas también en cómo hacer las cosas para la recuperación económica, cómo podemos hacer la creación de un acuerdo global, de diálogo leal y franco entre todas las administraciones públicas, local, regional, nacional y hacia Europa, y luego con la sociedad en general y con los agentes sociales, empresarios y sindicatos. Por ahí han ido mis reflexiones, dentro de que el doctor Arráez, que fue quien me operó, con el doctor Ibáñez, me dijesen que dedicara mucho tiempo a estar con la mente en blanco, que es un poco contradictorio, pero es muy difícil estar con la mente en blanco, aparte de contestar mensajes y oír algo de música, y leer, pero oír la música es compatible con pensar.

¿Pensó alguna vez que debía frenar el ritmo?

Lo que me ha pasado tiene que ver con que voy muy deprisa, y el ir deprisa tiene más riesgo de poder resbalar cuando tienes agua en la entrada del Ayuntamiento, y vas con las manos ocupadas y no te apoyas bien. Eso sí, tengo que procurar no andar tan deprisa y tengo que procurar también bajar el ritmo de horas de trabajo. Siempre he dicho, y nunca lo he hecho, que quitar una hora de trabajo y pasarla a una hora de deporte u ocio es una medida sana. Y he entendido también, que yo que llevo estos años sin tomar vacaciones de verdad, dos días, tres días, sin ser vacaciones de desconectar y tal, he entendido el sentido tan útil que tienen las vacaciones, que reparan, que recuperas.

¿Cómo valora el trabajo que ha hecho en su ausencia la portavoz del equipo de gobierno, Susana Carillo?

Un trabajo espléndido el de Susana, de coordinación y presencia de la voz de Málaga en los encuentros regionales de Cecor que preside la delegada del Gobierno español en Andalucía, Sandra García, y en los encuentros nacionales de la FEMP, muy bien, ha hecho un gran trabajo, además de su trabajo en el área de Innovación que ha impulsado el tema del teletrabajo. Todo este trabajo de Susana Carillo sin el esfuerzo de todos los concejales no hubiera sido posible. Ellos han estado en sus áreas respectivas haciendo lo posible, y más de lo posible, para que en materia de Derechos Sociales, de reparto de alimentos, en educación, en los colegios donde se hacía que funcionaran bien, en seguridad, que es tan importante, que la atención de llamadas funcionara correctamente. Que fueran útiles los servicios esenciales que prestamos.

¿Tiene usted decidido terminar el mandato?

Yo tengo un compromiso electoral de cumplir los cuatro años si conservaba la salud. He tenido este problema, pero está recuperada la salud. He de procurar mantener la salud. Y luego, si encuentro el afecto de los malagueños y mantengo y sumo proyectos e ilusión, hacerlo. Por tanto, mi compromiso es hacerlo de verdad.

¿Cuál fue el mensaje que más le emocionó?

Si menciono alguno sería injusto con los demás. Han sido más de mil, casi dos mil entre SMS y WhatsApp, sin contar Twitter. Lo más significativo quizás es el número de 'me gusta' y de retuiteos de uno que yo puse aún en la clínica Chip, para agradecer el cariño de la gente, creo que la verdad es conmovedor y es muy estimulante sentir ese afecto y reconocimiento.

Vuelve en un escenario complicado por el paso de Juan Cassá al grupo de ediles no adscritos. ¿Ha hablado ya con él?

Justamente su entrevista tiene lugar pocas horas después de una conversación que tuve ayer –por el jueves por la noche– en Zoom, para charlar, a petición de él. Yo comenté días atrás a algún compañero suyo que he interpretado la salida de Cassá de Cs en clave interna, de no sentirse cómodo por las razones que puede explicar mejor que yo, evidentemente, y he visto que la explicación que me daba en la conversación de ayer coincide con esa interpretación mía, y luego pues también he comentado que una vez pasado el tiempo de recuperación, pues casi con seguridad se produciría alguna llamada, algún mensaje de él para establecer contacto y ver en qué términos quedaba su presencia en el Ayuntamiento. Justamente ayer –por el jueves– hubo un mensaje de Juan Cassá planteándome la conveniencia de un encuentro presencial o telemático; quedamos en que vía Zoom podemos hacerlo, y así lo hicimos. De ello saco las conclusiones de que su planteamiento es tender puentes, buscar la estabilidad municipal, para nada tensionar la vida municipal y yo diría que encuentro a Juan Cassá en una línea muy parecida a los buenos momentos, que han sido muchos, prácticamente todos, de la etapa 15-19, que estuvo el pacto de investidura, que negociamos en 2015. Hablamos de cómo se podría producir inclusive su integración o incorporación al equipo de gobierno, y ese es un tema que queda por hablar un poco más, a explorar. Saco una conclusión muy positiva.

¿Le preguntó directamente si él tiene en mente armar una moción de censura como se ha venido especulando?

Yo eso ni siquiera lo planteé, él estuvo hablando en términos tales que no tenía sentido que hiciera esa pregunta. Él mismo es el que descartó ese tema. Lo que se ha dicho no encajaba con lo que él tenía pensado y estaba hablando.

Si hubiera una moción, ¿seguiría al frente del PP en la oposición o se iría?

Yo seguiría en el Ayuntamiento, mi compromiso es estar en el gobierno o en la oposición. Creo que soy más útil, que puedo colaborar más con la ciudad, en el gobierno que en la oposición, por aquello de tener aprendido el camino, una agenda de contactos buena, y una capacidad de conectar tanto con la administración autonómica como la nacional, a pesar de que son distintos partidos. En la autonómica es nuestro propio partido, y en la nacional no es así, pero la capacidad de diálogo y conexión la mantengo, evidentemente, y luego con el ámbito privado también.

¿Málaga suele salir antes de las crisis que otros territorios?

Espero que eso ocurra esta vez también, pero tenemos que movernos con mucha eficacia en el plano económico y social y en el plano sanitario no debemos de perder nunca el objetivo de mejorar los números, no bajar la guardia jamás, y conseguir que todos los malagueños entiendan que, además del respeto a los demás, se debe decir: 'yo, por si estuviera infectado, me pongo la mascarilla para no transmitir a los demás'. Esto en Japón lo tienen como una cultura muy ancestral, tratar de hacerlo aquí durante el tiempo necesario. Además de eso, tiene un efecto en el plano de la economía clarísimo si conseguimos que los números, en cuanto a contagios, desaparezcan. Si conseguimos el espacio libre de contagio lo demás se dará por añadidura.

Hay toda una pléyade de proyectos en cartera, desde la Torre del Puerto al Muelle 3 pasando por el auditorio o el Guadalmedina. ¿Habría que renunciar a esos proyectos, o a parte de ellos, para centrarnos en la recuperación económica y social de la ciudad o no tiene por qué?

No, no, no. Es totalmente compatible. Lo iremos viendo en las reuniones a las que antes he aludido, no trato de sacar conclusiones antes de que se produzcan, no sería honesto por mi parte, pero creo que son compatibles. Lo que sí tenemos que hacer es a lo mejor situarlos en el tiempo. Por ejemplo el auditorio. Mientras se formaba el Gobierno, que tardó en hacerse, yo he estado haciendo gestiones con el mundo privado y hay dos empresas malagueñas, tengo que hacer las gestiones, una de ellas ya hablé con ella y no tiene inconveniente en que lo diga, Unicaja, la otra es Mayoral, que veían bien la colaboración para aliviar el esfuerzo público, para tener más fácil el diálogo con la Junta y con Madrid para conseguir los apoyos necesarios en materia del auditorio. Miraré para sumar más empresas. Ahora tendremos que resituarlo en el tiempo, esperar un poco a ver cómo estas empresas y otras van saliendo adelante de una manera sólida y podemos sumar más. Tengo algunas más en la reserva del pensamiento para este tema. Y como eso otras cuestiones, el eje litoral. La vía perimetral es un tema que se puede hacer con colaboración público-privada. Hay un fondo que compró la autopista de la Costa del Sol en 600 millones de euros, no al 100%, pero un porcentaje muy importante. La otra autopista también ha sido objeto de venta por Sacyr. Este es un territorio que tiene un dinamismo económico, ahora afectado por la crisis, hemos bajado, pero potencialmente va a estar de nuevo ahí y las necesidades de dar respuesta al tráfico van a estar. Y el ferrocarril de la Costa también puede tener encaje en la colaboración público-privada, y el tema del eje litoral tenemos que estudiarlo a fondo, pero ahí hay un potente argumento en el tema del transporte público, de los intercambiadores intermodales para los autobuses interurbanos y metropolitanos, en el tema del edificio de oficinas y el hotel y pretendemos encajarlos en los modelos de la Europa sostenible en materia ambiental y poder conseguir de las líneas europeas financiación para ello, no hay que descartarlo, tenemos que hacerlo eso compatible con todas las acciones que hay que hacer. No olvidemos la inundabilidad, tenemos un proyecto no caro, bastante barato, ayer hablé de esto con Patricia Navarro para que desde la Junta se siga moviendo porque van a tener nuestro apoyo. Tenemos que ver nuestro apoyo, fue nuestro compromiso, igual que la tercera depuradora, los accesos al parque, cuestiones que son aparentemente pequeñas pero de una enorme importancia, no olvido la Expo del año 27. Ahí tenemos en marcha un proceso de negociación con el Gobierno central para la permuta de suelo de Sepes por un suelo nuestro para vivienda que trataremos de ir impulsando y yo espero encontrar ahí la colaboración leal que debe haber, porque no es lógico que no exista para un proyecto de interés para Málaga, Andalucía y España y pueda salir adelante porque tiene un gran encaje en los ODS del año 30.

Málaga necesitará gran apoyo en materia social. ¿Hasta dónde llegará el Ayuntamiento para paliar esta situación?

Es evidente que mientras la reactivación se produce y el empleo vuelve a ser una realidad en aquellos que lo han perdido tenemos que montar mecanismos de sostenimiento social, de respuesta social, y no ponemos límite, más que el que legalmente tengamos, llegar al 20%, que es más de tres millones de euros, podemos llegar y llegaremos a más si el Gobierno nos autoriza, y deben hacerlo, a que podamos disponer de ese superávit para dar respuesta tanto en el tema social como en la reactivación. De una manera inteligente, selectiva. Trataremos de coordinar y forzar más los bancos de alimentos, tengo prevista una carta al ministro de Agricultura para pedir más suministro europeo, es Europa la que ayuda en este tema a los bancos, para que nos vengan más suministro y podamos atender desde el banco de alimentos a las entidades que colaboran, eso coordinarlo muy bien con las ayudas que hacemos, las tarjetas de Cruz Roja, es un trabajo que nos preocupa mucho. Hemos hablado esta mañana de cómo tener las personas necesarias en Servicios Sociales para tener una respuesta lo más ágil posible. No pondremos límite en esa línea.