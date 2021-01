Los niños de Málaga piden a los Reyes Magos "salud para todos"

Los Reyes Magos de Oriente han llegado este martes a la ciudad de Málaga y se han encontrado que, además de los juguetes, este año los niños de la capital les piden en una carta "salud para todos", poder reunirse y abrazar a sus seres queridos y acabar con la pandemia del coronavirus.



Así se lo ha transmitido Alicia Martín, una niña de ocho años del colegio San Manuel, quien ha leído, en representación de todos los niños de Málaga, esta singular carta a sus majestades en el palacio de la Alcazaba. "Este año no es como cualquier otro", señala la carta, en la que reconoce que "aunque todos los niños deseamos tener juguetes en la mañana de Reyes, este año queremos añadir algunas cosas que necesitamos mucho más".



A continuación, en lugar de una lista de regalos materiales, los pequeños desean "salud para todos", "poder abrazar a las personas queridas", "poder besar", "reunirnos con nuestras familias y amigos", "que se curen muchas personas que están en los hospitales" y "que se acabe la epidemia del coronavirus".



Los niños saben que "es mucho lo que os pedimos", pero confían en la magia de la noche de Reyes para "quizá muy pronto" hacer realidad estos deseos que, concluye Alicia, "estoy segura de que son los de todos los malagueños".



Los Reyes Magos han tomado cuenta de estas peticiones en un día que ha comenzado con la visita al palacio de la Alcazaba, donde han sido recibidos por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras.



Desde ahí, Melchor, Gaspar y Baltasar, se han dirigido a los niños de la ciudad a través de las televisiones locales y las redes sociales del Ayuntamiento, donde han recordado a los pequeños que deben ser "bondadosos y compartir los regalos con otros niños que no tengan", "portarse bien" y "leer mucho". Este año no ha podido faltar además un mensaje a los más pequeños para el uso de la mascarilla y cuidar de las personas mayores de su entorno frente a la pandemia del COVID-19.







Esta visita en sustitución de la tradicional cabalgata, suspendida debido a la situación sanitaria, continúa por la Catedral, donde los Reyes Magos han sido recibidos por el obispo, Jesús Catalá.Oro, incienso y mirra han quedado así depositados a los pies del Niño Jesús. Mientras, la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga, dirigida por Mario Porras, ha interpretado villancicos.