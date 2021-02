La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga anunció la convocatoria de una huelga a partir del 5 de marzo para exigir la cobertura total de vacantes del personal no policial y el cumplimiento de acuerdos de movilidad, prevención de riesgos laborales, reclasificación de los puestos de trabajo y del IV Convenio Único, entre otros. Según el sindicato, el personal no policial que trabaja en las distintas comisarías de este país se encuentra en una situación crítica desde hace varios años. Por ello, el pasado mes de junio, CCOO inició una serie de movilizaciones contra el Ministerio del Interior. «A día de hoy, la situación no ha mejorado, por lo que esta organización sindical no ha tenido otra opción que convocar huelga a partir del próximo 5 de marzo hasta el 30 de abril», explicaron. En concreto, se realizarán paros de dos horas todos los viernes. Con estas protestas el sindicato exige a dicha administración su compromiso para la cobertura total de vacantes del personal no policial, así como el cumplimiento de acuerdos de movilidad, prevención de riesgos laborales, reclasificación de los puestos de trabajo y del IV Convenio Único, entre otros. Esta situación está provocando, según CCOO, una pérdida de la calidad de los servicios públicos, especialmente en lo relativo a documentación, tanto de DNI y pasaporte como de extranjería.