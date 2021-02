Las obras del tramo Renfe-Guadalmedina del metro de Málaga, que promueve la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ha puesto fin a las intervenciones arqueológicas. Así, desde la Junta han valorado que la construcción del suburbano "ha dado la oportunidad de conocer, estudiar y poner en valor los vestigios de unos 4.000 metros cuadrados, la mayor extensión arqueológica en la que se ha trabajado en España en los últimos meses y, en consecuencia, rescatar ocho siglos de la historia de Málaga, desde la época musulmana hasta la actualidad".

Estas actuaciones, que han requerido de hasta cinco resoluciones de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, en 2019 y 2020, han supuesto una inversión de 4,5 millones de euros para las labores de investigación, inventariado, extracción, protección, traslado, modificación de sistemas constructivos y almacenaje de los vestigios hallados en la avenida de Andalucía y Armengual de la Mota.

Unos restos que proceden tanto del arrabal oeste de la Málaga mulsulmana, de los siglos XI a XIV, hasta elementos de la época moderna y contemporánea (S XVI a XVIII).

Así lo han explicado los consejeros de la Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo; de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, que han visitado la última intervención acometida y finalizada de los trabajos este lunes, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Se trata del proceso de reforzamiento, protección y sostenimiento de las dos segmentos de muralla de cierre del Arrabal de Attabanim, hallados el pasado julio de 2020 durante la excavación de los últimos 100 metros del primer nivel del túnel de este tramo, justo antes de interceptar con el inicio del túnel del tramo Guadalmedina-Atarazanas, al otro lado del cauce del Río Guadalmedina.

Carazo ha valorado "el riguroso trabajo y eficiente coordinación" entre la Agencia de Obra Pública, responsable de las obras del suburbano, y la Delegación Territorial de Cultura, para abordar todo este proceso de intervenciones arqueológicas, "conciliando los ritmos de ejecución de la infraestructura, que hemos impulsado desde el inicio de la legislatura, con toda la labor de prospección arqueológica, estudio y diseño de las soluciones técnicas a adoptar en cada caso".

"Se han compatibilizado los trabajos para respetar el cronograma y la planificación de la obra del metro y no retrasar más su puesta en servicio", ha añadido la consejera de Fomento.

Por su parte, Bendodo ha destacado la labor realizada por las consejerías de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y de Cultura y Patrimonio Histórico, "actuando de manera ágil y cumplimiento escrupulosamente la normativa" en estos trabajos arqueológicos.

"El Gobierno andaluz está trabajando por la Málaga del futuro pero sin olvidar su historia, la gran riqueza patrimonial que se alberga en su subsuelo", ha asegurado. Por último, ha esperado que el próximo mes también se pueda visitar la unión de los dos túneles que será "un hito de lo que se refiere esta obra tan importante para la ciudad".

Por su parte, Del Pozo ha incidido en que "es voluntad firme de este Gobierno andaluz, a diferencia de los anteriores, conjugar los valores históricos y patrimoniales con el interés general y el progreso, la conservación de los restos arqueológicos hallados en el subsuelo del centro histórico con una infraestructura de primer nivel como el Metro de Málaga".

"Viaje en el metro, un viaje en el tiempo. Eso será lo que ocurra cuando los malagueños y los que visiten la ciudad viajen en el metro", ha destacado, indicando también que "la construcción del suburbano nos ha dado la oportunidad de conocer, estudiar y poner en valor los vestigios de unos 4.000 metros cuadrados, la mayor extensión arqueológica en la que se ha trabajado en España en los últimos meses".

Ha detallado que el último hallazgo, de estos dos segmentos de muralla, ha requerido de una minuciosa operación para su preservación y sostenimiento, ya que se trata de vestigios con la catalogación de Bien de Interés Cultura (BIC), al formar parte del conjunto arqueológico del arrabal de Attabanim.

Conforme con la resolución de Cultura, del pasado 30 de julio, que determinó su protección in situ, la empresa constructora (UTE Metro-Conexión) y la dirección arqueológica acometieron, primero, un reforzamiento y limpieza de los lienzos de ambas murallas y, posteriormente, la ejecución de dos estructuras de sostenimiento para poder abordar con seguridad la excavación entre pantallas bajo dichos restos, es decir, en el tramo final del segundo nivel del túnel, que es el que intercepta ya con el inicio del túnel del tramo Guadalmedina-Atarazanas.

Es en este punto concreto, precisamente, donde en breve se llevará a cabo la conexión de ambos túneles mediante la operación de "cale", con la demolición de la pantalla transversal que ahora los separa.

Con esta intervención, culminan todos los trabajos arqueológicos ocasionados por los relevantes hallazgos aflorados en los dos últimos años en la Avenida de Andalucía y Armengual de la Mota durante la ejecución del suburbano.

Un proceso, además, que marca un valor diferencial con respecto a anteriores etapas en la arqueología del metro, ya que ante el alcance histórico que entrañaban algunos de estos vestigios, pese a no tener catalogación de BIC, por primer vez las resoluciones de Cultura determinaron que aquellas piezas mejor conservadas y más simbólicas fueran objeto no sólo de protección, sino también de extracción, transporte y almacenaje para su futura puesta en valor a través del proyecto de musealización previsto.

Sobre la musealización, la consejera de Cultura ha dicho que "es complicado dar fecha concreta de cuándo se va a empezar y finalizar si todavía no tenemos una fel metrocha concreta para la finalización de las obras". La previsión que se maneja es, si es posible y los trabajos del metro lo permiten, empezar la musealización antes de que acabe la obra del suburbano. "Siempre que los trabajos lo permitan", ha dicho, señalando, no obstante, que se irá "al ritmo que marque Fomento y será cuanto antes".

Por último, el alcalde de la ciudad ha valorado, asimismo, los restos hallados, que "enriquece el ya abundante patrimonio arqueológico que tiene la ciudad". También ha destacado el trabajo hecho por el Consistorio en materia de arqueología y ha dejado claro que "la arqueología no la vemos como un problema, sino como una oportunidad".

Los tres consejeros y el alcalde de Málaga han estado acompañados durante la visita por la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, la delegada Territorial de Fomento en Málaga, Carmen Casero, y el director gerente de la Agencia de Obra Pública, Julio Caballero, entre otros responsables.

Explotación

Por otro lado, tras ser cuestionada la consejera de Fomento sobre avances en los contactos con el Ayuntamiento en relación con la financiación del suburbano, Carazo ha recordado que se convocó una reunión con la primera mesa técnica de valoración y de trabajo, "casi una década después y en ese camino nos encontramos compartiendo información y con la voluntad de alcanzar un acuerdo".

También el alcalde ha valorado el diálogo y consenso, "que echábamos de menos desde hace tiempo". "Es un tema complejo", ha admitido, pero se ha mostrado "seguro" por la posición de Fomento "de llegar a acuerdo que corresponda llegar".