La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha asegurado este jueves que "no hay peligro de moción de censura" en el Consistorio de la capital, donde la formación naranja mantiene un pacto de gobierno con el PP, aunque, no obstante, están en minoría tras la salida de Juan Cassá, ahora edil no adscrito, del grupo de Ciudadanos.

"Todo lo demás es ruido", ha asegurado Losada después de los movimientos políticos de este pasado miércoles con varias mociones de censura y el posible adelanto de elecciones en Madrid.

Así, la portavoz naranja en el Consistorio ha insistido en que "por parte de Cs Málaga no hay peligro alguno de moción de censura, todo lo demás que se diga es hacer ruido".

Losada ha recordado que en el caso del Ayuntamiento de la capital "acabamos de acordar, además, los presupuestos que Málaga necesita, muy sociales y expansivos pese al contexto". Es más, ha incidido en que "seguiremos dando lo mejor en las áreas que gestionamos", como son, y ha recordado, Cultura, Deporte y el Distrito de Teatinos.