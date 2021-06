Los portavoces de los grupos municipales del PSOE, Daniel Pérez, y de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, Remedios Ramos, acompañaron ayer a representantes de la Plataforma vecinal No al SARE, de las asociaciones Torrijos, La Cooperación y Parque del Mar y de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad en el arranque de una campaña de consulta sobre la zona azul en los barrios.

Informaron de que el pistoletazo de salida será este viernes en el Parque de Huelin a partir de las 19.00 horas, mientras que habrá urnas para depositar el voto en la calle La Unión, en el distrito de Cruz de Humilladero, los días 8, 10, 15 y 17 de junio, entre las 18.00 y las 20.00 horas.

Durante la rueda de prensa para presentar esta campaña, Pérez exigió al alcalde, Francisco de la Torre «que acepte el resultado de esta votación, porque tras seis meses de la prueba de una zona azul que se ha impuesto a los vecinos ha quedado demostrado que es un fracaso».

«Durante el día está vacía, por la noche los vecinos no pueden aparcar sus vehículos. El SARE no aumenta la rotación de vehículos, sólo sirve para castigar económicamente a los residentes de barrios trabajadores como Huelin y Cruz de Humilladero», señaló. Asimismo, pidió a De la Torre «que deje de engañar a los vecinos y a las vecinas de los barrios trabajadores, que no quieren la zona azul allí donde han aparcado siempre, ahora pagando por estacionar». Por su parte, el alcalde, frente a las críticas de la oposición a la zona azul en estas zonas, defendió que «las noticias que tengo, tanto de Cruz de Humilladero como de Huelin, es que está siendo bastante útil, desde el punto de vista de rotación y de utilidad». «Todavía no hemos terminado de ver el grado de utilidad que se irá viendo con toda serenidad, rigor y seriedad», volvió a insistir el alcalde. No obstante, en este punto, recordó que «la oposición, tradicionalmente, se ha opuesto a toda zona SARE que se fuera creando en Málaga».