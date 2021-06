Malestar en el Ayuntamiento de Málaga por el hecho de que no se invitase al alcalde, Francisco de la Torre, a acompañar a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, a las obras de la sede en Málaga del Instituto Español de Oceanografía (IEO), edificio que se levanta en el muelle de San Andrés del Puerto de la ciudad. La visita tuvo lugar ayer miércoles por la mañana. El edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha asegurado hoy, en declaraciones a este periódico, que es una "actuación muy mejorable" por parte del Ejecutivo, sobre todo después de que el Consistorio haya arrimado el hombro y desbloqueado numerosos problemas relacionados con los trabajos de construcción de este inmueble.

Montero, de hecho, aseguró ayer a los periodistas que a final de 2021 concluirían las obras del Oceanográfico y que se inaugurará a principios de 2022. "Es mejorable la puesta en escena que tuvo ayer la ministra en Málaga. Había que haber avisado al alcalde, que para eso es el regidor de la ciudad", ha dicho López, para indicar que, entre otras cosas, llevan más de un año ayudando a impulsar y agilizar los trámites, como la concesión de la licencia de obra, que ha dado su departamento.

"Hemos desbloqueado muchas situaciones complicadas relacionadas con el Oceanográfico y la actitud con la que han respondido es muy mejorable. Hemos ayudado a desbloquear, por ejemplo, problemas que hubo relacionados con la instalación eléctrica, manteniendo muchas reuniones y hemos tenido numerosas llamadas con la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio SA (Segipsa), que es la que impulsa esta obra", recalca el concejal, para indicar luego: "Yo he llamado a Endesa para ayudar a mejorar la conexión eléctrica, porque había problemas de conectividad. Y mi compañera Gemma del Corral (Sostenibilidad Medioambiental) también ha mantenido reuniones conmigo y con ellos por temas relacionados con Emasa. O, ya en relación a la licencia, por el número de aparcamientos permitidos y otras tantas gestiones que hemos realizado. Por eso no entendemos que venga la ministra y no se invite al alcalde, es una actitud mejorable en la que nosotros nuncia incurriríamos".

La ministra, de hecho, hizo también declaraciones relativas al rascacielos del Puerto, para el que dijo que están recabando informes con el fin de dar una respuesta argumentada, y acerca de la Exposición Internacional de 2027, de tal manera que avanzó un posible apoyo del Ejecutivo central a la idea del alcalde malagueño.

Recibió a la ministra el subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz Municio. Este estuvo acompañado por el líder de la oposición municipal, Daniel Pérez, y algunos concejales del grupo Socialista en el Consistorio, entre otros.