Profesionales del Área Obstétrico-Ginecológica y Neonatología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, apoyados por la Junta de Personal del centro, han organizado una manifestación el próximo sábado, 12 de junio, por el centro de la capital para reclamar a la Junta de Andalucía la vuelta de la Maternidad a este centro sanitario, después de que se unificara con la del Hospital Materno Infantil con motivo de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020.

La manifestación recorrerá la Alameda principal, Plaza de la Marina, lateral norte del Paseo del Parque hasta finalizar en el Ayuntamiento de Málaga donde se leerán varios comunicados.

Los organizadores han señalado que cuentan con el apoyo de asociaciones, colectivos, ayuntamientos, sindicatos y organizaciones políticas. La manifestación se realiza junto a Marea Blanca de Málaga, "que de forma activa nos acompañó el pasado 29 de octubre en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que lo ha hecho como otras muchas Asociaciones en las concentraciones celebradas en el Hospital Clínico los pasados 26 de cada mes".

Han recordado que "hace más de un año que las mujeres embarazadas solo tienen un centro público en la capital para ser atendidas en su parto, el Materno; ya que el paritorio del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga debido a la pandemia se trasladó, al igual que otras maternidades a nivel nacional, aunque estas actualmente en su totalidad ya han vuelto a su actividad asistencial anterior".

Han recordado que en los peores momentos de la pandemia los profesionales y las pacientes aceptaron esta situación, "que nos dijeron que era temporal, como algo necesario por el bien de toda la población malagueña". Sin embargo, actualmente "no se entiende ya que ha mejorado la situación y la dotación de UCI del Virgen de la Victoria se ha ampliado".

Durante este pasado año, han añadido, se ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz y se han enviado escritos a la Consejería de Salud y familias, a la Gerencia del SAS e incluso al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "para que empatizaran con esta situación que afecta sobre todo a las mujeres de la zona del Valle de Guadalhorce, Torremolinos y Benalmádena, a las que se les está quitando accesibilidad y a cualquier mujer malagueña que quisiera ser asistida".

Asistencia de urgencias y control de embarazo

A día de hoy, han precisado, "la mitad del servicio, la parte de atención al parto, nuestra maternidad sigue estando en el Materno". "No se entiende que saliéramos el servicio completo de Ginecología y Obstetricia y que sólo la ginecología, el control de embarazo y las urgencias de gestantes hasta 22 semanas se puedan volver a asistir desde el pasado 1 de mayo en el Hospital Clínico", han puntualizado.

Por todo ello, el sábado se ha convocado esta manifestación al no tener "una respuesta factible de vuelta a nuestras instalaciones, las del paritorio del Clínico que se reformaron y modernizaron hace solo diez años con un objetivo claro, el de favorecer la humanización de los cuidados, la calidad asistencial y comodidad de las gestantes".

A juicio de los profesionales, "no se optimizan los recursos de esta manera. Málaga va a necesitar esta segunda maternidad, el tiempo lo va a confirmar, salvo que con los intereses economicistas que parecen respaldar el que no volvamos se quiera seguir favoreciendo a la sanidad privada que durante este año a nivel obstétrico ha tenido importantes ingresos, algo que no se debe potenciar quitando servicios públicos a la población".

En sanidad, han agregado, "no se puede quitar una oferta sanitaria que ya existía, en todo caso mejorarla". Además, han lamentado que "en ningún momento durante este año se ha reconocido el trabajo de los y las profesionales del Clínico en pro de las mujeres, solamente se ha justificado por parte de la Junta la necesidad de rentabilizar las instalaciones con las que cuenta el Hospital Materno Infantil".

Los profesionales han recordado que otras provincias andaluzas con poblaciones similares o inferiores cuentan con más de una maternidad, "lo que supone un agravio comparativo para la ciudad de Málaga", asegurando que la justificación de la unificación en la "corta distancia que hay entre ambos hospitales malagueños también ocurre en provincias como Granada o Sevilla".

"No se tardan seis minutos del Clínico al Materno en hora punta de tráfico, y no lo son para mujeres que vengan de parto de las zonas más alejadas de la comarca del Guadalhorce; que además deben buscar aparcamiento en un espacio que aún va a estar más reducido cuando se inicien las obras previstas del nuevo hospital de Málaga", han reiterado.

Con esta manifestación, han añadido, se pide a los responsables de la Consejería de Salud y Familias, a la Gerencia del SAS y al presidente andaluz que "dejen de presionar más a la sanidad pública, y a la población de Málaga en este caso y que permitan que las mujeres malagueñas vuelvan a tener sus dos maternidades públicas".

Por ello, han invitado a la ciudadanía a acudir a esta manifestación en la que se mantendrán las medidas de seguridad por la situación COVID: uso obligatorio de mascarilla, distancia social y uso de hidrogel, han finalizado.