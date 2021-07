El equipo de biólogos marinos del Aula del Mar, la entidad sin ánimo de lucro nacida en 1989 y que divulga los tesoros del Mar de Alborán, ve más cerca la salida a su apurada situación económica, gracias al respaldo institucional.

Aunque, como adelantó La Opinión, las instalaciones del Palmeral de las Sorpresas permanecen cerradas desde marzo de 2020 y llegaron a plantearse la clausura definitiva, el Aula del Mar está a punto de cerrar sendos convenios con el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía -a falta ambos de la firma- y un tercero con la Diputación de Málaga -pendiente de aprobación en el pleno de julio-, lo que les permitiría afrontar con garantías los 450.000 euros de gastos anuales, informa Cristina Moreno, directora del Aula del Mar.

Tras la llamada de auxilio de esta institución, que también se encarga del CREMA, el Centro de Recuperación de Especies Marinas, la directora explica que más de 250 entidades de todo el mundo les mostraron su apoyo.

Entre ellas, el Ayuntamiento de Málaga. «El alcalde nos dijo que el Aula del Mar no iba a desaparecer de Málaga», recuerda la directora, que detalla que este apoyo se ha visto reflejado en los 40.000 euros que anualmente reciben para el funcionamiento del CREMA y ahora 110.000 euros más, parte de los cuales se destinarán a los 48.000 euros de alquiler de la sede del Palmeral de las Sorpresas, que abonan a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta.

Además, el Aula del Mar ha cerrado con la administración autonómica, pendiente sólo de la firma, un acuerdo de colaboración por valor de 80.000 euros, centrado en su mayoría en actividades de recuperación de especies en el CREMA, donde ahora mismo están a cargo tres de los 20 trabajadores del Aula del Mar, que tiene a 16 de ellos aún en ERTE.

Además, los biólogos marinos están a la espera de reunirse con los responsables de Turismo de la Junta y de la Diputación, «porque estamos en el Palmeral de las Sorpresas y una de nuestras principales facetas es la turística, ya que por aquí pasa muchísima gente, aparte de los nuevos cruceros que vengan», explica

El tercer apoyo institucional viene de la mano de la Diputación de Málaga, por medio de un convenio que aportará 150.000 euros y que está pendiente de aprobarse en el pleno de julio.

En estos tres casos, resalta Cristina Moreno, lo que el Aula del Mar ofrecerá como principal contrapartida será un gran número de actividades. «Porque nosotros no queríamos dinero y punto, sino hacer actividades. Lo que queremos es trabajo para poder seguir adelante».

Promálaga y Colegio Abogados

Pero los apoyos también se han concretado por parte de Promálaga, la empresa municipal de promoción empresarial, que prestará su colaboración.

«Nos encanta hacer nuestro trabajo, la educación medioambiental y la atención a especies amenazadas; no nos gusta tanto la parte económica y podemos vernos en esta situación muchas veces debido a esto, por eso vamos a firmar un acuerdo con Promálaga para hacer un plan de viabilidad a medio y largo plazo, una tutorización económica que nos va a dar estabilidad y tranquilidad», reconoce la directora.

Además, el Colegio de Abogados de Málaga se ha ofrecido a colaborar con vistas a un asesoramiento sobre la forma jurídica del Aula del Mar. «Tenemos muchas dudas porque por un lado somos asociación y por otro lado, cooperativa de ahí que nos van a tutelar con vistas a pasar a ser una posible fundación en el futuro», explica Cristina Moreno.

De lo que no tienen noticias todavía es de la Autoridad Portuaria y de su intención de cobrar un canon al Aula del Mar. «Si no se resuelve no podríamos mantener la sede en el Palmeral porque nuestros recursos son muy limitados», recalca la responsable.

En cualquier caso, si los convenios anunciados se cierran antes de terminar el verano, el deseo de los biólogos sería reabrir el 1 de octubre para poder empezar a recibir a los colegios con el nuevo curso. Pero para ello, necesitan que los acuerdos se materialicen para contar por fin con liquidez. El Aula del Mar podrá así salir a flote y continuar su labor.