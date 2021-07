El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha asegurado hoy, en el Ayuntamiento de Málaga, en cuyo Salón de los Espejos ha asistido a la firma del convenio sobre la Junta Arbitral de Andalucía con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que la comunidad bate esta semana el récord de llegada de vacunas con un millón de dosis, aunque la semana que viene y las siguientes la cifra caerá a la mitad.

"Esta semana han llegado 700.000 vacunas y ahora van a llegar hoy y mañana posiblemente más de 300.000 entre Pfizer y Janssen. Esta semana vamos a a batir el récord de llegada de vacunas con más de un millón, pero la semana que viene y el siguiente mes, julio y posiblemente el mes de agosto, se nos baja a la mitad el número de vacunas que nos van a llegar, sobre todo a nivel de Pfizer, eso está haciendo que todos los que estemos vacunando ahora mismo de Pfizer tengamos que guardar la reserva vacunas para tener esta segunda vacunación a los 21 días", ha dicho el consejero, quien también ha pedido al Gobierno que pida, a través de la UE, a Pfize, "que es la que va a bajar el flujo de vacunas a la mitad", que lleguen más dosis.

Aguirre ha indicado que se ha pedido también al Gobierno que permita poner las de Janssen a menores de 40 años, al igual que ocurre con las de AstraZeneca, "que las de 60 a 69 años la estamos adelantando dos semanas, para intentar estar lo más protegidos posible cuando explosione de forma abrupta la cepa delta en Andalucía, que lo hará dentro de no mucho tiempo".

Por otro lado, el consejero ha pedido poner el foco no en la incidencia acumulada, sino en la presión asistencial, que ha caído a 481 por primera vez desde agosto de 2020 (no bajaba de los 500 ingresos). Ha pedido también que no se demonice a los jóvenes y les ha recordado que son portadores del virus, posiblemente muchos de ellos de la cepa delta, y pueden "ser focos de contagio hacia mayores".

Ha dado por cerrada, además, la operación Baleares, lo que se dio hoy a las seis de la mañana, con la llegada de los estudiantes andaluces a sus casas, con los PCR realizados.