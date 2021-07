Muelle Uno habilitará una unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga durante los meses de julio y agosto. El vehículo se ubicará en la plaza principal del recinto, junto al Centre Pompidou, donde permanecerá todos los viernes desde las 17.30 hasta las 21.30 horas.

Según han explicado en un comunicado, durante el verano son más frecuentes los desplazamientos a la provincia, por lo que el Centro de Transfusión Sanguínea "busca ampliar espacios en los que poder llevar a cabo campañas de donación de sangre y facilitar, en la medida de lo posible, que las personas que deseen colaborar con su donación puedan acudir a lugares céntricos y de fácil acceso".

Ante esta necesidad, han indicado, Muelle Uno ha decidido colaborar por tercera vez con esta iniciativa, instalando este punto de donación, "ya que se trata de una zona idónea como espacio familiar y de ocio". En las dos ocasiones anteriores en las que se ha llevado a cabo una recolecta en el centro, se han logrado más de 70 donaciones.

Según los datos del Centro de Transfusión Sanguínea, en Málaga se necesitan 250 bolsas de sangre al día para atender toda la demanda de los hospitales de la provincia, tanto públicos como privados. La movilidad de los donantes es el principal problema del verano, por ello este centro programa distintos puntos para facilitar las donaciones.

La zona habilitada contará con todas las medidas de seguridad e higiene. De este modo, los donantes a su llegada dispondrán de una zona para la desinfección de manos, también se guardará la distancia mínima.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el carné de identidad o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas. Los donantes deberán acudir con mascarilla quirúrgica, desinfectarse las manos a la entrada y salida, mantener la distancia de seguridad y seguir en todo momento las indicaciones del personal sanitario, que le atenderá con mascarillas y elementos de protección.