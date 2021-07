El PP del Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción al pleno del próximo jueves en la que pide al Gobierno central que condone la deuda contraída entre los consistorios de todo el país y el Estado por haberse calculado mal las entregas a cuenta a los ayuntamientos españoles en relación a la Participación de Ingresos del Estado (PIE). Así, esos cálculos en 2020, defendieron ayer el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, y la teniente de alcalde de Comercio y Vía Pública y portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, que sustentaban las entregas a cuenta se hicieron con la base del crecimiento previsto y no el real, y eso ocurrió en 2020, con un gran desplome del PIB que difirió mucho de las optimistas previsiones iniciales.

Eso ha motivado que se origine un agujero de 3.000 millones de euros entre los ayuntamientos y el Gobierno central. En el caso de Málaga, son 39 millones de euros. Y Carlos Conde explicó ayer que el Ayuntamiento ha puesto 58 millones de euros para hacer frente a la reactivación de la economía local y a las ayudas a los sectores afectados.

De ahí esta moción que propone que el Gobierno central condone la deuda generada «por la liquidación negativa del PIE de 2020 para paliar las graves consecuencias que tendrá sobre las entidades locales en 2022» y, si ello no es posible, pide el PP al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aplace dos años la devolución de la deuda y «facilite el fraccionamiento del pago de la misma en 120 mensualidades, diez años, ampliables a otros 120 meses más en el caso de que existan problemas de liquidez, como ya se hizo en 2012 con las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009», consta en la moción. Por último, se pide dar traslado del acuerdo al presidente del Gobierno, la ministra de Hacienda y la titular de Política Territorial.

«Aunque en el Ejecutivo central eran conscientes de que esta liquidación negativa podía producirse, a lo largo de 2020 promocionaron como una gran medida -y casi la única, si no contamos la suspensión de las reglas fiscales que derivó en una decisión de la UE- de apoyo a las entidades locales que las entregas a cuenta se mantuviesen referenciadas a una cifra de crecimiento irreal y desproporcionada. Y cuando quedan seis meses para que empiece 2022, y llega el momento de devolverlas, nos encontramos con que los ayuntamientos no sólo no reciben una ayuda económica, sino que tendrán que abonar esos 3.000 millones de euros al Gobierno. En el caso de Málaga, son casi 39 millones de euros», dice el PP.