La calle Palo Mayor, en Nueva Málaga, ha tenido que ser cortada al tráfico durante gran parte de la mañana a causa de la caída de una palmera de grandes dimensiones sobre la calzada y que no ha llegado a provocar daños personales. Al parecer el ejemplar es de una comunidad privada y se cayó sobre la calle, aplastando un coche que estaba aparcado en la zona. Eso ocurrió sobre las 10.15 horas y en un momento en que no pasaba nadie por allí, por lo que no se produjeron heridos. A la zona se desplazó un equipo de bomberos, que se encargó de cortar el tronco y limpiar la zona. Los restos de la palmera fueron trasladados por un camión de los Servicios Operativos, liberando la calle al tráfico sobre las 12.40 horas.