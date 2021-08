El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado al Consistorio "por el bajo nivel de ejecución presupuestaria" en materia de vivienda, empleo y urbanismo.

"Este equipo de gobierno vuelve a demostrar su falta de capacidad" al ver "el grado tan alto de inejecución presupuestaria este año, sobre todo en el Instituto de Formación y Empleo (IMFE), con un con un 11,46 por ciento de grado de ejecución de su presupuesto; el de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), con un 12,59 por ciento, y la del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), con un 20,67 por ciento", ha dicho.

En este punto, ha agregado que "a mitad de año, cuando debería de haberse ejecutado más del 50 por ciento de las cuentas, apenas se ha llevado a cabo el gasto del 12 por ciento en la mayoría de áreas relevantes".

"Esto tiene una lectura clara. La no ejecución presupuestaria significa, de facto, ser incapaz de llevar a cabo las políticas comprometidas en el presupuesto, y sería un incumplimiento más de este equipo de gobierno", ha señalado en un comunicado Pérez.

Con estos datos, ha continuado, "no tenemos más remedio que pensar que la ciudad de Málaga continúa a la cabeza de capitales con un elevado grado de inejecución presupuestaria", lo que, a su juicio, "demuestra que el equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos no hacen bien su trabajo, no aprovechan el dinero de los malagueños para llevar a cabo las inversiones reales que necesita la ciudad, que urge en los distritos".

"Poco más de un 12 por ciento de ejecución presupuestaria del GMU significa perder otra oportunidad este año para elevar la inversión en los barrios y barriadas de Málaga, donde vive la inmensa mayoría de los malagueños", ha añadido.

Además, ha incidido en que "si la GMU se ha convertido en un chiringuito, el IMV no cumple su función, área en la que apenas se ha ejecutado menos de un 12 por ciento del presupuesto. Las ayudas al alquiler no ayudan porque se dejan fuera a muchas de las familias solicitantes".

"Se trata otra vez de una alarmante cifra que volverá a repercutir de manera directa en la calidad de vida de las familias, una parálisis que desde el PSOE no nos explicamos", ha criticado.

Así, ha señalado que en el caso del IMFE, la ejecución presupuestaria "apenas supera el once por ciento, lo cual nos da a entender que este organismo no cumple su función de asesoría a empresas y ayuda a los autónomos de nuestra ciudad, mientras que con la crisis de la pandemia cada vez hay más personas buscando empleo".

"El IMFE debería ser garantía de supervivencia para los comercios de Málaga, para que se mantengan vivos los barrios tenemos que invertir en estos comercios desde la administración local, en su formación y asesoramiento, así como ayudar a los desempleados de Málaga en su búsqueda activa de empleo. Pero no es lo que vemos con una ejecución tan baja en su presupuesto", ha dicho, añadiendo que "viendo la tendencia de ejecución que nos encontramos, sinceramente dudamos mucho que el presupuesto de la ciudad se ejecute más allá del 50 por ciento".

Por ello, ha insistido en que "los concejales responsables de organismos como el IMFE y Vivienda, además de Urbanismo, tienen que hacer su trabajo", lamentando, de igual modo, que "el alcalde sigue año tras año en su práctica de aprobar presupuestos que no se ejecutan ni siquiera a la mitad, recurriendo posteriormente a modificaciones de créditos a partidas presupuestarias ya consignadas. Ese juego de manos ya lo conocemos".

A juicio del portavoz municipal socialista, "la falta de ejecución presupuestaria demuestra principalmente que el equipo de gobierno del PP sigue instalado en la parálisis y la desidia, nuestros barrios siguen abandonados y necesitados de inversiones que nuevamente van a quedar sin ejecutarse por la desastrosa gestión tanto económica como urbanística".

"Nos encontramos ante una legislatura en blanco, con un alcalde abatido, sin rumbo y sin un proyecto para Málaga. Ni siquiera han sido capaces de ejecutar más allá de un 36 por ciento del presupuesto del Ayuntamiento", ha criticado, al tiempo que ha lamentado que "tampoco las inversiones directas han llegado a buen puerto. "Esta es una situación muy negativa, son cuatro años perdidos para nuestra ciudad", ha concluido.