El Pleno de la Diputación de Málaga, el primero totalmente presencial desde febrero de 2020, ha aprobado este miércoles la cuarta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), dotado con 20 millones de euros, y que permitirá a los ayuntamientos ejecutar nuevas obras en sus municipios.

Con los votos a favor de PP y Ciudadanos --el diputado provincial no adscrito, Juan Cassá, no estaba en la sesión plenaria en el momento de la votación-- y la abstención de PSOE y la coalición de IU y Podemos ha salido adelante esta cuarta fase que tiene el objetivo principal de reactivar la economía mediante la ejecución de nuevas obras, "contribuyendo al fomento del empleo y a recuperar al sector de la construcción", ha señalado el diputado provincial de Economía, Manuel López Mestanza.

La viceportavoz del PSOE, Antonia García, y la portavoz de Unidas Podemos, Teresa Sánchez, han aclarado que sus grupos se abstienen no para bloquear este plan sino porque no están de acuerdo con que el dinero deba destinarse a la ejecución de nuevas obras, lamentando que no sean fondos incondicionados como tal.

"Quizá la reactivación económica no sea con obras sino que pase por impulsar otros sectores o para líneas de ayudas para autónomos o empresas. Con estos fondos no permiten que --los ayuntamientos-- decidan cuáles son sus necesidades o desarrollar otras políticas, sino que les vuelven a obligar a hacer obras", ha criticado Sánchez.

Además, ha rechazado que la institución provincial sea la que "decida en qué tienen que invertir y dónde tiene que ser la reactivación", añadiendo que invertir en otros sectores "es también reactivación". "Invertir en energías limpias, crea empleo; invertir en agricultura y ganadería, crea empleo. Hay otras necesidades y la Diputación está ahí para atenderlos", ha sentenciado.

"A estas alturas de mandato --según Teresa Sánchez-- no esperamos que se sienten con el resto de grupos para consensuar porque el consenso desapareció hace bastante pero atiendan las necesidades de los ayuntamientos. No les digo que estos fondos sean realmente incondicionados sino que no se obligue que sean para obra nueva, ábralo a inversiones en general y que decidan ellos", ha reclamado.

En los mismos términos, la socialista Toñi García ha lamentado que los alcaldes no puedan destinar este dinero "a otra prioridad que les marque su municipio sino que está condicionado a la ejecución de obra nueva, ni siquiera pueden continuar obras en marcha".

En este sentido, ha indicado que anteriores planes, como el PAEM, Reactiva o Impulso, también se destinaron para obra nueva "y los alcaldes no saben qué obras hacer y nos dicen que no necesitan esto sino financiación para otras prioridades".

"Los alcaldes tienen necesidad de adoptar medidas para la reactivación, es fundamental tener recursos de la Diputación para esa prestación de servicios que en muchos casos va más allá de las nuevas obras", ha insistido García, añadiendo que en muchos municipios su economía "no depende de la construcción sino de la agricultura y la ganadería, el sector textil o el comercio".

También ha rechazado la viceportavoz socialista los criterios de reparto por población: "No son los más justos porque reciben más los de más población y que, por tanto, tienen más medios. No se tiene en cuenta la dispersión de la población, los diseminados, el grave índice de despoblación o los que tienen problemas en las comunicaciones". García ha solicitado también que se amplíen los plazos para poder justificar esta cuarta fase del PAEM.

Manuel Lopez Mestanza ha aclarado que la Diputación "no quiere dirigir" las actuaciones a ejecutar y ha recordado que "no hace mucho los municipios, a instancias de ellos mismos, recibieron 29 millones de fondos incondicionados del Plan de Asistencia y Cooperación, que no es una cantidad mísera".

Por ello, el diputado provincial de Economía ha defendido que este plan persigue la reactivación económica "y esos fondos que se van a transferir son para obras, por administración o contrata, que contribuirá al fomento del empleo y a recuperar el sector de la construcción". Igualmente, ha asegurado que los criterios son "justos, con bastantes tramos de población para beneficio de los municipios más pequeños".

Así, ha admitido que hay más sectores en los municipios pero "se les dio la posibilidad de obtenerlo de fondos incondicionados y no nos vamos a salir de ese objetivo de fomentar el empleo y con este PAEM se llega a esa meta". López Mestanza ha resaltado que "todos los ayuntamientos a diario pegan a nuestra puerta solicitando dinero para obras, unas más pequeñas o más grandes, pero todos tienen necesidades".

En este punto, ha tomado la palabra el presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien ha insistido en que "los 103 municipios tocan a la puerta pidiendo subvenciones para obra" y ha lamentado que la oposición también critique esta fase del PAEM: "Si es subvención directa porque es discrecional y si se crea un plan, también".

"La única manera de cubrir las demandas de todos los alcaldes es un plan de obras, es lo más justo. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con los criterios pero a pequeños se les garantizan 100.000 euros", ha defendido el presidente provincial, quien ha señalado que el criterio poblacional es el mismo que se sigue en la Concertación.

"Este plan no atenta contra la autonomía municipal porque nos hacemos eco de las peticiones de obras para los pueblos, algunas muy cuantiosas. Y ahora se pone este programa para obras y se critica", ha lamentado, añadiendo que se podría decir que el dinero se destinara "a infraestructuras culturales o deportivas pero no, se ha dejado abierto". Por ello, ha aludido "a la autonomía y responsabilidad de los alcaldes para ejecutarlas".

Durante el pleno también se ha aprobado, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y PSOE y la abstención de Adelante Málaga (IU y Podemos) el plan de conservación de carreteras de la Diputación para las anualidades 2021-2023 con criterios medioambientalmente sostenibles.

También se ha abordado durante la sesión ordinaria de septiembrela aprobación inicial del Reglamento de Asistencia Material del Servicio de Disciplina Urbanística a los municipios de la Provincia de Málaga con población de hasta 5.000 habitantes así como la normativa reguladora del Programa de Fomento de Empleo Agrario, anualidad de 2021.