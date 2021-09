La concejala de Turismo y Promoción de Málaga, Rosa Sánchez, aborda en esta entrevista los retos que tiene ante sí la ciudad en los diferentes segmentos turísticos. El turismo de congresos, de hecho, es una de las grandes posibilidades que tiene la capital para crecer y las previsiones de aquí a final de año son muy halagüeñas, aunque dice la edil que faltan hoteles.

¿Cuántos hoteles necesita Málaga?

Estamos viendo la llegada de tres hoteles muy importantes: el edificio de la Equitativa que tiene el Soho 4 estrellas, ya abierto, el Only You, que abre el 15 de octubre y el Santa Catalina, ya existía, un cinco estrellas, con esos tres hoteles solo la ciudad mejora en cuanto a la posibilidad de alojarse en un hotel del Centro Histórico o tan singular como es el de Santa Catalina, pero necesitamos más hoteles. Esta semana (la entrevista se hizo el viernes, 17 de septiembre) hemos tenido un congreso médico con miles de personas en la ciudad y ya nos decían que había problemas para reservar habitaciones de última hora, como de hoy para mañana, entonces por una parte creo que el incremento de la oferta hotelera sigue siendo positivo y todavía hay espacio para más hoteles, lo del tamaño será de 70 u 80 habitaciones como los de la Equitativa, es muy positivo, y luego pues el tema del turismo de congresos (MICE) que es muy importante para la ciudad por lo que supone el impacto que tiene en la estacionalidad, este año va a ser especialmente bueno porque tenemos en previsión los mismos datos que 2019, con lo cual queda todavía el recorrido de última hora que nos hará que esto incremente, la presencia de congresos, convenciones, ferias, reuniones en otoño va a ser muy importante y ese perfil de turista de negocios, todo el tema del business que se va al corporativo, se va a reiniciar ahora, hasta ahora no han podido viajar, es un tipo de viajero muy interesante para la ciudad, primero porque nos quita la estacionalidad, que en Málaga suele ser, en primavera o verano, de en torno a un 55% de las reservas de todo el año, eso está muy bien, hay destinos en los que primavera y verano suponen el 80%, con lo cual luego se producen cierres en el invierno. Hay todavía espacio para más. Y, en cuanto al tamaño, un hotel grande en la ciudad sería bienvenido, con grandes salones para reuniones.

¿Al lado del Palacio de Ferias, por ejemplo?

Sí, bueno hay un proyecto desde hace muchos años, estaría muy interesante tener un hotel al lado del Palacio de Congresos, por este perfil de viajero que llegaría y sería muy cómodo estar alojado al lado del palacio. Y ahí hay un proyecto que Urbanismo sigue trabajando.

Se habla también de la necesidad de ampliar el Palacio...

Hay ahí un proyecto de ampliar el Palacio de Ferias y Congresos, porque realmente los auditorios, las salas, pues tienen la capacidad que tienen. El grande tiene una capacidad de 1.200, el otro de 900, que Málaga ya pueda acoger eventos de una capacidad muy importante, si pudiéramos ampliar el Palacio sería muy interesante.

¿Málaga sigue siendo objeto de deseo de los teletrabajadores de todo el mundo?

Sí, lanzamos en febrero la campaña de Málaga WorkBay, realmente este movimiento de personas para trabajar en Málaga ya lo habíamos observado a través de la Oficina de Inversor, antes de la pandemia, y en la pandemia quedó clarísimo que había una serie de personas que se desplazaban viajando por todo el mundo, en la pandemia sí que es cierto que había personas que llegaban tres meses a Málaga, iban viajando por el mundo teletrabajando. Entonces lanzamos el Málaga WorkBay en febrero y fue un exitazo, es una plataforma web en la que recibimos un aluvión de consultas, de solicitudes, propuestas, de gente que quería venirse a Málaga, los europeos, pero también hay muchas peticiones de Estados Unidos, Colombia, México, argentinos, muchos también y nos dimos cuenta de que había mucha gente interesada. Ponemos en marcha el tema de alojamientos, hablamos con hoteles buscando las opciones de otro tipo de viajero, adaptaron algunas habitaciones no para turistas de una o dos semanas, para que se quedasen meses y que tuvieran una habitación también para trabajar, y ese perfil es muy interesante, que vengan a la ciudad unos meses y es interesante que se queden. Se ha posicionado Málaga en España como una de las ciudades para los que llamamos nómadas digitales.

¿Cuál es el siguiente paso?

Pues está muy bien que vengas a trabajar tres meses a Málaga, pero también queremos que te quedes. Son perfiles muy tecnológicos, muy cualificados, es muy interesante también.

¿Va a haber más anuncios de grandes tecnológicas desembarcando en Málaga?

Ojalá que sí.

El alcalde habló de alguna empresa francesa...

Esto no para aquí, recibimos peticiones para visitar la ciudad, hay proyectos muy variados, seguimos trabajando con empresas que manifiestan interés o quieren venirse directamente, unos apuestan por el PTA, otros por el Centro, cada uno tiene claro qué quiere. Seguirán saliendo en los próximos meses noticias de más empresas que quieren venir a Málaga.