En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, el plan de acción más ambicioso a favor de las personas, el planeta y la prosperidad hasta 2030.

El Pacto Mundial, como iniciativa de la ONU para la sostenibilidad empresarial del sector privado, es catalizador de los esfuerzos de empresas y organizaciones en la consecución de los ODS. Un nuevo paradigma de acción y colaboración se abre para las entidades responsables, que se encuentran en un escenario único para retomar el sentido del Pacto Mundial: dar a la globalización un rostro humano.

No se alcanzará el éxito empresarial sin un entorno sostenible. Al mismo tiempo, el desarrollo a nivel local o internacional necesita de las empresas. Este binomio dibuja una nueva dimensión de la responsabilidad social empresarial que llama al cambio según el documento de la Agenda 2030.

Relación entre ODS y RSC

Los ODS se refieren a aspectos de carácter económico, social y medioambiental alineándose, por lo tanto, con la triple dimensión de la RSC y con sus sistemas de gestión, medición y reporte. En este sentido el grado de aportación de cada organización para el cumplimiento de los ODS puede ser medido a través del modelo de reporte de la RSC. Es decir, la información sobre RSC o información no financiera puede ser el lugar idóneo donde poner en valor dicho grado de cumplimiento de los ODS. Modelos o guías sobre información integrada (financiera y no financiera), referenciados por la normativa española (Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad), representa un marco adecuado para este fin. Es necesario difundir y concienciar acerca de que las políticas de RSC, implantadas con éxito desde hace años por muchas empresas y entidades, son un camino privilegiado para cumplir con los ODS. Animar a las empresas, pero también a las administraciones públicas y otras organizaciones, a que pongan en valor que sus políticas de RSC están alineadas con los ODS midiendo y reportando su impacto, debería ser una tarea prioritaria en los próximos tiempos.

A su vez la exigencia de determinados organismos nacionales e internacionales para que se implante el concepto de Finanzas Sostenibles y se cumplan con los criterios ESG (Enviromental, Social, Governance) refuerzan el papel de la Inversión Socialmente Responsable y de la RSC como vehículo adecuado para alcanzar los ODS.

Desde 2015, Grupo Peñarroya está adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, considerando sus 10 principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de referencia para el diseño de la estrategia y gestión de la Responsabilidad Corporativa de la organización.

El 25 de octubre de 2018 Grupo Peñarroya firmó junto a instituciones públicas y privadas, la «Declaración de Málaga de Compromiso con los ODS y la Agenda 2030» mostrando nuestro apoyo público a la consecución de los ODS.

8 de los 17 ODS

Este compromiso con el desarrollo sostenible, nos permite alinear nuestra estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de los que impactamos sobre un total de 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1, 3, 5 ,8, 12, 13, 14 y 17.

Tanto Naciones Unidas como otros expertos en desarrollo sostenible han confirmado que la pandemia del Covid-19 ha tenido un fuerte impacto en la Agenda 2030. Muchos de estos impactos han sido positivos, como es el caso del cambio climático y la biodiversidad. Sin embargo, otros se han demostrado negativos. Entre estos últimos destacan la salud comunitaria o en el incremento de las desigualdades debido a la desaceleración económica mundial.

Que nadie dude, pues, que unas empresas socialmente responsables extendidas por todas partes, representaría una potente palanca para mejorar la situación económica, social y medioambiental de nuestro planeta, ayudando, por lo tanto, a erradicar la pobreza y el hambre, garantizar una vida sana y una educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y la energía asequible, el trabajo decente y el crecimiento económico, la innovación y producción responsables, la conservación del entorno natural y el clima, así como promover sociedades pacíficas, justas y sostenibles alineadas para intentar alcanzar todos estos objetivos, los deseados ODS.