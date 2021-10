Silvia, Juanlu, Chari y Álvaro son algunos de los héroes que forman parte de una historia llena de implicación, esfuerzo y solidaridad. Esta historia tiene lugar en la calle Virgen del Perpetuo Socorro, donde están siempre abiertas las puertas de la Fundación Héroes, una entidad sin ánimo de lucro que cada día trabaja para intentar cubrir los recursos de personas con necesidades especiales. Logopedas, fisioterapeutas, maestros en audición y lenguaje, psicólogos y educadores especiales son parte de su equipo multidisciplinar, de su «familia», que ya cuenta con 27 personas. Sus profesionales buscan poner todos los medios de rehabilitación física, psíquica y sensorial al alcance de personas con discapacidad y enfermos crónicos con bajos recursos, tanto en el área sanitaria como en la educativa y social.

«Somos los que escuchamos a esas familias con el tiempo suficiente. No damos citas de quince minutos, en las que se tienen que ir porque después tenemos otras. El sistema funciona así, pero la Fundación Héroes no. Somos ese eslabón que va a dedicar el tiempo que una administración no puede», afirma Silvia, su gerente. Esa gran capacidad de atención y tiempo es posible gracias al trabajo que realizan en red, que une profesionales de distintas disciplinas para poder dar una respuesta eficaz y multidimensional a una situación determinada: «Hacemos una cadena de eslabones que están realmente por la labor de trabajar, cada uno en lo mejor que puede dar».

Cada uno de esos 27 miembros realiza una labor concreta, aunque cuando se trata de las actividades con los niños todos participan, porque «el que prueba repite». «Muchos podríamos trabajar en una empresa privada, pero elegimos esto porque cada día disfrutamos trabajando y dedicando nuestro tiempo en el bienestar de un niño y su familia», manifiesta Silvia.

Ella sabe que hubiera tenido una proyección profesional mucho mayor si hubiera seguido trabajando para las tres multinacionales en las que estaba, pero decidió dejar su puesto al comprender que «no todo en la vida era el dinero»: «Más que satisfacción profesional es personal. Antes beneficiaba a una junta de accionistas y ahora beneficio a familias. No son números, son una madre, un padre y un niño».

Juanlu, el trabajador social, es uno de los últimos miembros en incorporarse. Cada mañana se levanta sabiendo que va a trabajar en algo que le gusta, con profesionales que reman en la misma dirección. «Trabajamos para dar lo mejor a estas familias. Para mí, aportar un pequeño granito de arena hace que la satisfacción sea plena. Aquí hay una ambición de querer crecer para los demás y de ayudar cada vez a más gente».

Tanto Silvia como Juanlu tienen claro que una vez que una persona prueba en Héroes es muy difícil que le deje de gustar, porque se logran las metas propuestas. «Cuando conseguimos el objetivo de una familia al completo, nos damos cuenta de que realmente se puede. Así llega un caso y otro, hasta los más difíciles que pensamos que no tienen arreglo, pero lo tienen», explica Silvia.

Familias comprometidas

Chari es una madre que lleva en Fundación Héroes mucho antes de que se llamara así. Su vinculación con esta se debe a lo más importante de su vida, sus hijos Álvaro y José Mari: «Este es un lugar donde me han ayudado y, sobre todo, han comprendido los problemas de mis hijos».

José Mari está en estudio y refuerzo educativo, mientras que Álvaro recibe sesiones de logopedia y neuropsicología. Este último también ha tenido la oportunidad de ir a un campamento de verano, una oportunidad que no suele ser frecuente al necesitar un monitor para él solo. «Procuramos buscar los recursos para que todos los niños disfruten de las actividades. Nos hemos turnado para que Álvaro pueda ir con sus compañeros a la playa», afirma la gerente de Héroes.

La institución no solo ha ofrecido ayuda educativa y sanitaria para sus hijos, también ha supuesto un apoyo para Chari y su marido, brindándoles ayuda psicológica y orientación laboral y consiguiéndole un empleo.

«Cuando tienes hijos con problemas, te ves en la necesidad de buscar apoyo y ayuda en donde sea. Yo sé con seguridad que mis hijos van a venir y mejorar en valores», cuenta esta madre, que es solo una pequeña muestra de lo que hay en la Fundación Héroes. Como dice su nombre, la institución rinde homenaje a estos «Héroes en mayúsculas», todos esos niños, padres y, en muchos casos, abuelos que viven una lucha diaria. A pesar de la dureza y dificultad de algunas situaciones, el equipo tiene claro que seguirán trabajando por y para ellos: «La sonrisa de un niño como Álvaro y la alegría de las familias valen mucho más que cualquier otra cosa. Aunque sean momentos más efímeros, valen por cien días malos».