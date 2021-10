La concejala de Cultura, Deporte y Teatinos y portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, ha sido preguntada hoy por los periodistas en relación a si el alcalde, Francisco de la Torre, contactó con ella para informarle del interés del Museo Hermitage por venir a Málaga o si no se le llamó a la reunión efectuada al respecto. “Me lo dijo un día de pasada. No hemos vuelto a hablar del tema, yo creo que habrá sido un lapsus del alcalde”.

El alcalde ya dijo ayer miércoles que el Hermitage vendría a coste cero a la ciudad después de que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, haya rechazado, en principio, que se asiente en terrenos portuarios de aquella ciudad. “Si el Hermitage viene con una iniciativa privada a coste cero totalmente cero para el Ayuntamiento, evidentemente no me voy a oponer. Ahora, tampoco quiero generar falsas expectativas, el Hermitage tiene como primera opción Barcelona y llevan once años de una tramitación administrativa para poder instalarse en Barcelona, que es su verdadero deseo, no quiero generarles falsas expectativas a los malagueños”, ha reflexionado Losada, quien ha insistido en su postura: “Vamos a ver. Hay otras ciudades interesadas. Yo, a la iniciativa privada, nunca me opongo, lo que he dicho es que el Ayuntamiento o esta ciudad, en cuanto a política museística, e inversión económica por parte del Ayuntamiento y de nuestros presupuestos en política museística está consolidada, y creo que donde tenemos que realizar el esfuerzo es en patrimonio”.

En cuanto a patrimonio, ha considerado Losada que “es lo verdaderamente singular que tiene Málaga y es lo que tenemos que potenciar, Gibralfaro, la Alcazaba, Cerro del Villar, y podría estar toda la mañana hablando de patrimonio. Ahora si es un proyecto privado, que quiere instalarse en Málaga, bienvenido sea, pero a coste cero para las arcas públicas”.

¿Contactó en alcalde con ella para hablar del tema? ¿Se la llamó o invitó a la reunión? “Me lo dijo un día de pasada. No hemos vuelto a hablar del tema, yo creo que habrá sido un lapsus del alcalde, es un interés que han preguntado por el Hermitage pero el verdadero interés es Barcelona. Por lo tanto, vamos a esperar y no vamos a generar falsas expectativas en los malagueños de un proyecto que lleva once años en Barcelona”.