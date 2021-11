Ya lo anunció la edil de Cultura, Noelia Losada, el pasado 15 de noviembre en una rueda de prensa que dio en clave de partido: confirmó que pedirán el 1,5% de subvención cultural, que el Ministerio de Fomento concede a algunos municipios, para ampliar la zona visitable de la Alcazaba. Así, ya se ha adjudicado un contrato de asistencia técnica menor, después de pedir presupuesto e ideas hasta a tres empresas, para elaborar un proyecto que pueda ser presentado al Gobierno central y se acometa una intervención.

Así lo confirmó ayer Noelia Losada a este periódico. «Hay una asistencia técnica haciendo el proyecto, no sólo para acometer mejoras materiales de lo que se haga, sino también para hacer transitables y visitables las partes por las que ahora no se puede pasar ni visitar», explicó Losada, quien agregó que, con ese documento ya elaborado, se pedirán los fondos del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. «Pedimos tres presupuestos», destacó. Así, el proyecto se va a centrar en hacer transitables algunas partes que ahora no lo son, sin desvelar más detalles, precisó la edil, quien, para el futuro, quiere excavar la ladera de la Alcazaba y Gibralfaro que da al Cine Albéniz y también intervenir en la rehabilitación del barrio de viviendas, que ahora no se puede visitar, aunque este proyecto en concreto se centrará en otras zonas del conjunto.

El arquitecto elegido es el mismo que prepara el proyecto del 1,5% cultural de Álora, fondos concedidos por el Gobierno en diciembre pasado. Se trata de Francisco del Corral, de WaterScales Arquitectos. Ese dinero financiará el 70% del proyecto de rehabilitación y puesta en valor del torreón, los miradores y el lienzo de Muralla del Castillo Árabe de la localidad del Valle del Guadalhorce. «Un lugar emblemático de gran valor histórico y declarado Bien de Interés Cultural. La ejecución de estos trabajos permitirá la puesta en uso turístico y cultural del Cerro de las Torres. El Gobierno de España aportará 179.000 euros, de los 255.000 de presupuesto total del proyecto», informó en su día el Ayuntamiento de Álora.

Además de este movimiento por parte de Cultura, ya anunciado en rueda de prensa, en enero pasado se conoció que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento habían llegado a un acuerdo para configurar un ambicioso plan a cinco años de mejoras y medidas para conservar el conjunto monumental de la Alcazaba y Gibralfaro, de herencia andalusí y una seña de identidad de la ciudad, tras los graves problemas sufridos en los últimos años por caídas de muros y otros problemas de deterioro. El pasado 19 de enero de 2021, técnicos del Área de Cultura, la Gerencia de Urbanismo y de la Consejería Homónima visitaron el conjunto para comprobar el estado de conservación del monumento. Así, se acordó hacer una ficha diagnóstica para evaluar el estado y las patologías de la Alcazaba y el castillo.

La Alcazaba, el monumento más visitado de la ciudad

El conjunto monumental de la Alcazaba y Gibralfaro de Málaga volvió en 2019 a batir récord de visitantes, hasta alcanzar los 1.258.265 lo que supone un 5,32 por ciento más que el año anterior, y disparó su recaudación un 33 por ciento, hasta los 3,20 millones de euros. Luego, claro, vino la pandemia y cayeron las visitas, pero es, sin duda, el conjunto monumental más visitado de la ciudad, lo que da una idea de su potencial. Recientemente, por cierto, al convertir lo que se paga por entrar en precio público (era una tasa), ya pueden venderse estas entradas por internet.