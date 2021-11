Se acerca el puente más grande de todo el calendario laboral (y escolar) de todo el año. El puente de diciembre cae este año en dos días laborables (lunes 6, día de la Constitución y miércoles 8, día de la Inmaculada). Por lo tanto, el martes 7 de diciembre genera la duda de saber dónde habrá clases en los colegios y dónde no. La Delegación de Educación en Málaga propuso como días no lectivos el 11 de octubre y el 7 de diciembre para aquellas localidades cuyas fiestas locales no caigan en periodo de clases, como verano (en el caso de Málaga capital, el periodo de Feria de agosto). Se estableció que el 11 de octubre sería lectivo en aquellos municipios que tengan un día de fiesta en jornada ordinaria, y el 7 de diciembre donde esta situación se de en dos fechas.

De esta manera Málaga capital, al tener sus dos días de fiesta local en verano, el 19 de agosto y el 8 de septiembre (Día de la Victoria), no coinciden en clases, por lo que los colegios recuperan esas fiestas perdidas el 11 de octubre y el próximo 7 de diciembre. El ejemplo de Ronda es intermedio, porque la jornada previa al Día de la Hispanidad sí hubo clase pero el próximo 7 de diciembre no, porque una de sus fiestas es el 25 de enero, que es un día lectivo, y la otra el 2 de septiembre, en el que los niños están todavía de vacaciones, por lo que solo se pierde un día.

En la otra cara de la moneda está Marbella, donde sí abrirán las escuelas como un día normal el 7 de diciembre. La capital de la Costa del Sol Occidental tiene sus fiestas locales el 11 de junio y el 19 de octubre, dos días en periodo lectivo, por lo que los alumnos no pierden esos dos días y no hace falta recuperarlos. En la misma situación que esta localidad están Alfarnate, Alfarnatejo, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Cañete la Real, Cártama, Casabermeja, Coín, Comares, El Borge, Frigiliana, Genalguacil, Humilladro, Istán, Iznate, Mollina, Ojén, Serrato, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario. En todas ellas habrá colegio con normalidad el martes 7.

Habitualmente la Delegación de Educación sitúa los dos días no lectivos de libre ubicación cuando se dan puentes, de forma que no haya que ir al colegio un día en mitad de dos fiestas, pero destacando que solo les afecta a aquellas localidades cuyas fiestas locales caen en días ya de por sí no lectivos para los alumnos.