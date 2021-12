No es fácil asociar el cultivo del aguacate nacional -ahora que arranca la temporada 2021/22- a datos personales como Vesna Jokić, Naja Mahne, Laura Bučar, Maša Franko o Veronika Gril Novak. Los suyos son sólo algunos de los nombres propios de una curiosa delegación de jóvenes del otro lado del conteniente; en concreto de Eslovenia, que han dado el salto a este lado del Sur de Europa para adentrarse en el territorio de una de las mayores singularidades de este lado del hemisferio Norte, la del cultivo y comercialización de la fruta tropical, casi exclusiva de este rincón de Málaga llamado Axarquía. En el marco de uno de los programas de intercambio Erasmus + y con la mediación de la firma malagueña ‘UNIVERSAL MOBILITY’, dirigida por Anna Pribylova, una delegación de 14 estudiantes y dos profesores de Grado del sector agroalimentario del estado balcánico han convivido varias semanas de manera estrecha con trabajadores, técnicos y agricultores de la firma malagueña Managú y su sello ECO Biorigen, para conocer a fondo todas las claves que mueven un sector que es uno de los motores económicos de la comarca más carismática de Andalucía.

Visitas al campo y a las fincas, conocimiento de cerca de la características, peculiaridades y claves de los cultivos tropicales, propiedades de los productos, procesos de recogida y manufactura, logística y mucho tiempo para preguntar, convivir y adentrarse en la cultura tropical que envuelve a las gentes del gremio han centrado el programa de formación profesional e inmersión didáctica de esta delegación eslovena en la zona de Velez Málaga, donde también han tenido la oportunidad de desarrollar tareas puramente agrícolas en colaboración con la también empresa veleña ‘L.BEN-TURA S.A.’, en la que también han podido acercarse a la realidad más campestre del cultivo del mango y del aguacate.

De la mano del equipo de Managú; los jóvenes Erasmus han sido guiados a través de todo el proceso que sigue una de las frutas estrella de la temporada, el aguacate nacional, desde que es recogido en el árbol hasta que es transportado a la factoría, recibido por los profesionales de almacén, valorado por los técnicos de calidad, calibrado y empaquetado para su salida a los mercados nacionales e internacionales.

Rafa Velasco, técnico de calidad de la firma, que desde hace un año desarrolla una actividad más intensa con el segundo sello de la casa, de corte ECO -BIOrigen- atendió a los estudiantes de Eslovenia y destacó su “enorme interés por este sector; así como su enorme capacidad de aprendizaje y buena formación de origen; lo que nos ha facilitado mucho el trabajo en el día a día”, indicó.

En el mismo sentido se expresó la jefa de almacén Nancy Cuenca, quien supervisó el día a día de los alumnos en las instalaciones a las que cada día llegan cientos de kilos del valioso aguacate local para ser organizados según parámetros como el grado de maduración, el tamaño, el tipo y variedad, etc.

Los alumnos, llegados desde la ciudad de Ljubljana y estudiantes del ‘Biotechnical Educational Centre’ han destacado el enorme valor añadido de estas jornadas de formación.

Para Naja Mahne uno de los hechos más curiosos se refiere a lo que ha descubierto sobre la piel del fruto: “El aguacate Hass desarrolla una piel más rugosa si se cultiva en el sur o más cerca del ecuador”, indica Mahne, quien añade que la gente en España “es muy amable y me gusta el entorno porque el ambiente es muy relajado”.

Para Petra Cankar fue muy interesante saber que pasa cuando un aguacate se cae del árbol y cuanto tiempo se puede esperar sin que pierda sus optimas condiciones. Por otro lado, destaca la situación de escasez de lluvias que se da en la zona: “Me ha sorprendido que llueva tan poco, lo que no es bueno para los aguacates ni para la agricultura en general. Me gustó la gente en el sitio de producción porque era muy amigable y divertido trabajar con ellos, y en la finca me gustó trabajar en la naturaleza y me encantó la vista impresionante”.

Maja Zrimšek cuenta que disfrutó mucho trabajando en la plantación de aguacate y mango “porque la vista era espectacular”. “En la fábrica, me gustó la parte en la que separamos los aguacates dañados, marrones y lisos de los de alta calidad. Aprendimos mucho sobre las enfermedades de los aguacates. Han sido dos semanas estupendas del programa de intercambio de estudiantes en Andalucía”, precisó.

Finalmente, los profesores Maja Štekovič y Matjaž Ule valoran el intercambio como una experiencia con un alto valor añadido al tratarse de estudiantes de grados específicos de alimentación y nutrición. “Además de aprender nuevas cosas sobre la comida tradicional, las frutas y verduras tropicales, ellos también han tenido la oportunidad de aprender muchas cosas sobre la cultura española, la historia del país, las ciudades, el idioma y como han dicho muchas veces, van a continuar con el aprendizaje de español también en Eslovenia porque les gustaría volver”, concretaron.