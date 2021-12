Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga en los centros de trabajo de la empresa Catsa en las provincias de Málaga y Granada para los días, 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero, además de una concentración el próximo 28 de diciembre, en protesta por las "precarias" condiciones de trabajo de esta firma de telemarketing. Catsa tiene su sede malagueña en el parque tecnológico Málaga Tech Park (PTA), donde trabajan unas 500 personas, mientras que en las oficinas de Granada hay otros 300 trabajadores. La plantilla está integrada en su mayor parte por mujeres.

CCOO y UGT esperan, no obstante, que se pueda alcanzar un acuerdo el 21 de diciembre, día que se va a realizar un acto de conciliación y arbitraje en el Sercla. En caso de que no haya un acercamiento, la huelga prevista se va a realizar y los sindicatos no descartan la convocatoria de nuevas movilizaciones a partir de enero de 2022.

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga, Inmaculada González, junto con la presidenta del Comité de Empresa de CCOO en CATSA Málaga, Marisa Sabastro, y la secretaria de la sección sindical UGT CATSA Málaga, María José Lobato, han manifestado que las condiciones laborales son "muy precarias" y que se rigen por el convenio colectivo Contact Center, caracterizado por tener a la gran mayoría de su personal con contratos de obra y servicios y a tiempo parcial, los 365 días del año y con una remuneración ajustada al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Muchas de estas personas llevan más de 10 años en esta empresa.

"CATSA es una empresa del grupo Comdata (Digitex). En nuestra provincia se dedica principalmente a gestionar la atención al cliente del Servicio O2, marca blanca de Telefónica, y redes sociales de Telefónica", ha explicado Sabastro. Según ha añadido, las movilizaciones para la defensa de los deerchos y el mantenimiento del empleo se realizan desde hace años, pero la situación empeoró al inicio de la pandemia, cuando el servicio fue considerado como de carácter esencial.

"Tuvimos que permanecer en sus centros de trabajo hasta finales de abril, cuando, gracias a las reivindicaciones de este comité de empresa, finalmente conseguimos seguir ofreciendo este servicio, pero a través del teletrabajo. Sin embargo, esta situación no quedó regulada en aquel momento ni tampoco tras haberse aprobado una ley para ello", denuncian los sindicatos.

En este sentido, lamentan que el grupo Comdata, "lejos de premiar el esfuerzo anteriormente mencionado, ha decidido nuevamente pisotear los derechos laborales de la plantilla, recortar sus salarios, ignorar los esfuerzos del comité de empresa por reconducir esta situación y en definitiva, pretende eliminar gran parte de los acuerdos alcanzados durante los últimos 18 años". Son acuerdos de mejoras de convenio firmados y negociados con el comité de Empresa, es decir, que no son del propio convenio colectivo.

CCOO y UGT dice que la empresa no ha mantenido reuniones con los representantes sindicales para acordar el calendario anual, el teletrabajo y/o retorno al centro de trabajo, tampoco se ha revisado el sistema de incentivos ni la valoración de los cambios de turnos anuales acordados como medida de conciliación.