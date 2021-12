Este lunes ha entrado en vigor el Pasaporte Covid en toda Andalucía, pero varios hosteleros no están pudiendo aplicar esta medida debido a que la app de Salud Andalucía está dando fallos a la hora de escanear el código QR. Cuando intentan entrar en la aplicación para verificar el pasaporte de algún cliente, tras cargar durante unos segundos, da error y les indica que vuelvan a intentarlo más tarde. La Consejería de Salud y Familias ha confirmado a este periódico que se están dando caídas puntuales de la aplicación por el elevado número de personas que están accediendo, aunque garantizan su funcionamiento. Los trabajadores han tratado de ponerse en contacto con la policía o el Ayuntamiento, para resolver cómo deben actuar ante este inconveniente, pero no están obteniendo respuesta.

“De momento la aplicación está dando fallos y no estamos pudiendo usarla. Aunque cuando lo he intentado esta mañana en mi casa sí que funcionaba” comparte Juan González, copropietario del Café con Libros. Mercedes de Burgos, empleada del café Císter 14, tampoco está pudiendo utilizarla. “Debe de estar saturada porque da error. Además, todavía tenemos muchas dudas sobre qué hacer en algunas ocasiones y, aunque estamos llamando a la administración o gestores, no saben respondernos", explica Mercedes, que, ante la duda, en su negocio han optado por solicitárselo a todo el que entre en el interior del local hasta que se vayan aclarando todas las dudas.

Incertidumbre

“Aún no sabemos qué hacer por ejemplo con el aspecto del cuarto de baño con los clientes que estén en la terraza pero no vacunados”, señala Juan González. La duda de Juan la comparten la mayoría de hosteleros que aún no saben cómo deben actuar en determinadas ocasiones, y les preocupa el cómo puedan reaccionar los clientes que hayan consumido fuera y no se les deje acceder al interior para ir al baño. "El problema es que hemos llamado a la policía local y al Ayuntamiento y ellos tampoco han sabido respondernos", afirma Ángela Suárez de la cafetería Dulce Dreams. “Me parece una buena medida pero que perjudica a los que trabajamos en el sector, porque al final somos camareros, policías y seguridad", añade.

Falta de control

Uno de los principales miedos de los trabajadores del sector hostelero es el cómo van a ser capaces de controlarlo cuando tengan el aforo completo, especialmente ahora que se acercan las fiestas navideñas y esperan una mayor afluencia. “Cuando estemos llenos no sé cómo vamos a hacerlo para controlarlo, porque además nosotros no tenemos ninguna autoridad para pedirles el DNI y comprobar que la persona que nos enseña el certificado Covid efectivamente es la misma persona que figura en el documento” puntualiza Bryan Lascano, camarero de Cafe Negro de Málaga. Aunque la mayoría de los empleados están de acuerdo con la medida y con la necesidad de aplicarla debido al aumento de casos, consideran que no están preparados para garantizar el correcto funcionamiento de la misma. “Ahora mismo no tenemos mucha gente, pero en Navidad, cuanda haya mucho trabajo nos va a ser imposible controlarlo” se lamenta Katarzyna Wozna, empleada del bar La Plaza, que piensa que van a necesitar a una persona que se dedique exclusivamente a vigilar que se cumpla. También consideran que esta medida es insuficiente y que acabará siendo necesario una reducción de aforo. "Las mesas de 30 personas son un descontrol, ahí nadie guarda las distancias, las mascarillas se dejan en los platos y hay contacto por todos los lados", apunta Katarzyna.

Menos clientes

A pesar de que por ahora la gente se está mostrando muy colaborativa y suelen tener preparado el certificado, la mayoría de hosteleros coinciden en que les va a perjudicar en cuanto a la clientela, que temen que se va a ver reducida, especialmente respecto a los turistas extranjeros. "Aunque aquí tengamos una alta tasa de vacunación, hay muchos turistas que no están vacunados o que no se habrán enterado de la medida" sostiene Ángela que, aunque apoya la normativa cree que va a perjudicarles como negocio. Katarzyna también señala que ahora con el frío van a ser más personas las personas que van a optar por quedarse en casa sabiendo que no van a poder estar dentro.