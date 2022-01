La actualización de las tarifas de los once aparcamientos municipales de Málaga en rotación de la ciudad que entran en vigor este lunes, 3 de enero, traerán consigo la subida de tarifas en ocho de los once aparcamientos municipales repartidos en por la ciudad . Así, según han informado el Ayuntamiento en un comunicado, esta medida fue aprobada por el consejo de administración de Smassa en marzo del 2020. Debido a la declaración del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 y las bonificaciones de las tarifas de los aparcamientos municipales (del 50%, 25% y 10%) que se han llevado a cabo como medida para la reactivación del comercio, estas tarifas no entrarán en vigor hasta el día 3 de enero.

A partir de este lunes los aparcamientos municipales en rotación de Cruz de Humilladero, El Palo y Carlos Haya la tarifa/hora se verá reducida en 0,45 céntimos. Por lo que, la tarifa/hora de estos aparcamientos pasará de 1,95 euros a 1,50 euros de lunes a domingo. Por su parte, en el aparcamiento de La Marina, debido a la reducción del número de plazas que va a producirse por la reforma integral que se está acometiendo en el aparcamiento para el aumento del tamaño de las plazas de estacionamiento, el precio/hora ascenderá 0,25 céntimos, pasando de 2,10 euros la hora a 2,35 euros de lunes a domingo. Por último, las tarifas de los aparcamientos de Camas, Alcazaba, San Juan, Tejón, Cervantes, Andalucía y Salitre se actualizan al alza en 0,15 céntimos la hora de lunes a viernes y en 0,25 la hora los sábados y domingos. Pasando a costar de lunes a viernes 2,10 euros y 2,35 la hora los sábados y domingos. Desde el año 2012 no se actualizan las tarifas de los aparcamientos municipales, han señalado desde el Ayuntamiento, recordando que "los precios se encuentran por debajo de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao".