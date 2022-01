La ONG malagueña Escolaridad Solidaria comenzó el pasado mes de diciembre un nuevo proyecto de Educación en Birmania, después de la implantación en el país de una dictadura militar, lo que había impedido desplazarse a los colaboradores locales con los que cuenta. En concreto, informa la ONG en una nota, tiene previsto donar material escolar para mil niños y niñas de la escuela Zabu Oak Shaung Gratis School of Nunnery, en Kyaut Tan. Debido a la dictadura, la transferencia del importe se ha realizado vía Singapur, a través del DBS Bank of Singapur. Pese a que surgieron problemas, el pasado 14 de enero el dinero llegó a Birmania. «Los problemas no nos detienen, entre todos seguiremos apoyando la educación de estos niños», concluye la nota.