Quedan pocos días para celebrar el día de San Valentín y muchas parejas ya buscan planes para este 14 de febrero. Por ello, Autocines Málaga Metrovacesa se ha unido a esta celebración y va a organizar bodas al estilo de Las Vegas para estos días.

Del 11 al 14 de febrero, en el recinto no solo se proyectarán películas románticas, sino también Elvis Presley casará a aquellas parejas que quieran celebrar su boda al puro estilo “Living Las Vegas”. Una ceremonia que tendrá lugar en un lujoso coche clásico, dónde no faltará la voz inmortalizada de Elvis a ritmo de Rock and Roll. Con la pantalla de cine de fondo, acompañado de un certificado de boda firmado por él mismo y anillos de boda. Una ceremonia que se completa con un menú que incluye fresas, botella de cava, además de un entrante, dos principales y crepes de chocolate.

La cartelera de esos días en el Autocines Málaga será una selección de los filmes más románticos de los últimos tiempos. La clásica historia de Pretty Woman, el musical de Moulin Rouge, la sensualidad de Cincuenta Sombras de Grey y la película Amor por Sorpresa.

Para los que opten solo por ver la película, el menú será especial por San Valentín. Una carta para dos personas que incluye dos entradas, cena, crepe de chocolate y botella de cava.

También contarán con una campaña especial de “Díselo a lo grande'', donde las parejas podrán dejar un mensaje en la gran pantalla para esa persona que tanto quieren. Este pack incluye una entrada doble y menú de San Valentín.

La oferta del Autocine no acaba ahí, habrá más sorpresas y actividades como un buzón del amor, una tematización romántica, una Kiss Cam, ofertas especiales de cenas, además de cajas experiencia románticas edición limitada patrocinadas por Moet y Lelo. Este último patrocinador hará un taller de juguetes sexuales en pareja el sábado 12.

Las entradas están disponibles en su página web: https://autocines.com/