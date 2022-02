Inmaculada Postigo, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA, abre las puertas de su despacho situado en la segunda planta del edificio. «La lista de cosas pendientes de hacer no hace más que crecer», comenta risueña. A pesar de que aún le quedan tareas pendientes, en su segundo mandato como decana (fue reelegida en junio de 2020 para 4 años más) ha conseguido cumplir varios objetivos de los que su equipo y ella se propusieron.

«Algunos de los objetivos cumplidos han sido reforzar las instalaciones comunes, como la Isla Verde, la cafetería, los murales o los espacios de coworking, que estuvieron cerrados por la pandemia pero ahora se han vuelto a abrir», asegura Postigo. También se han consolidado los planes de estudio y se han renovado los títulos del centro: «Seguimos teniendo el aval del Ministerio de que damos una formación de calidad», añade.

Respecto a los planes de estudio y los títulos que se ofrecen en Ciencias de la Comunicación, el gran avance del segundo mandato de Inmaculada Postigo ha sido aprobar el primer doble grado de la Facultad: Periodismo y Ciencias Políticas y de la Administración, que se empezará a impartir en el curso 2022/2023. Uno de los motivos por los que este doble grado es pionero es que no hay ninguno similar en Andalucía. «Existe un grado así en la Universidad Rey Juan Carlos y otro parecido en la CEU San Pablo, pero en nuestra comunidad autónoma no», indica Postigo.

Otra razón por la que esta doble titulación es tan particular es que cuenta con dos sedes en dos provincias distintas. La carrera de Periodismo se impartirá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, y la de Ciencias Políticas y de la Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. «Esto permite que dos grandes universidades andaluzas pongan en marcha toda su infraestructura, experiencia y potencial para hacer una suma», afirma la decana.

Lejos de ver las dos sedes como un obstáculo para los estudiantes, lo entiende como una oportunidad para «salir de las fronteras pequeñas y territoriales» y así poder conocer «otras formas de vida e incluso de organización universitaria». El problema de tener que vivir obligatoriamente en dos ciudades diferentes es el aspecto económico, pero el decanato está en conversaciones ya con el Vicerrectorado y la UGR con la intención de preparar unas becas específicas para estos alumnos.

Dos áreas de conocimiento

Además, este doble grado también es novedoso porque une dos áreas del conocimiento que no están naturalmente conectadas. Normalmente, los dobles grados que ofertan las universidades son del mismo ámbito, como Periodismo y Comunicación Audiovisual, o Periodismo y Relaciones Públicas y Publicidad. «Eso no es una formación complementaria, en realidad es hacer dos especializaciones», aclara la decana. En este caso, se pensó que los estudiantes de Periodismo no tenían por qué tener conocimientos sobre Ciencias Políticas, ni los politólogos sobre el mundo periodístico. Por eso los equipos de ambas universidades comenzaron a trabajar en el proyecto de forma conjunta.

«Los dos equipos pensábamos que nos iba a llevar mucho más tiempo llegar a un acuerdo sobre la estructura del grado, las asignaturas y el plan de estudios, pero en apenas nueve meses se ha podido elaborar el plan, y la Junta de Andalucía lo ha validado ya», explica Postigo. Este doble grado era un tema que se había tratado a través de decanos y direcciones de departamento anteriores, «pero nunca se llegaba a materializar», cuenta.

Sobre el plan de estudios, la decana de Ciencias de la Comunicación explica que se ha elaborado cruzando las asignaturas obligatorias y básicas de ambos grados, es decir, sin optativas. «La razón es que los alumnos no tendrán un grado de Periodismo especializado en Ciencias Políticas, sino que tendrán un grado de Periodismo y otro de Ciencias Políticas», matiza. Aunque de momento solo podrán matricularse 20 alumnos (10 de la UMA y 10 de la UGR), una cifra que será revisable anualmente.

De momento, y a pesar de que el equipo decanal prefiere mantenerse cauto y observar primero cómo es acogido este doble grado entre los alumnos, ya se está planeando implantar otras dobles titulaciones en la facultad. En concreto, el Consejo de Gobierno de la UMA acaba de aprobar el doble grado de Publicidad y Relaciones Públicas con Turismo. Se pondrá en marcha con diez plazas y tendrá una duración de cinco años. La decana considera que en Andalucía y Málaga «el turismo es una gran potencia», y por eso cree necesaria una formación en ese sentido.

Soluciones por la pandemia

Además de las actualizaciones en los títulos ofertados por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Inmaculada Postigo hace balance del año y medio que ha transcurrido desde que comenzó su segunda legislatura, muy marcada por la pandemia, ya que la crisis sanitaria ha obligado al decanato a centrar sus esfuerzos en solucionar los problemas que han surgido.

En este sentido, uno de los logros del último año ha sido favorecer la administración electrónica y agilizar los procesos telemáticos, como la presentación de los TFG. La escucha de las necesidades del profesorado, el personal de servicios y el alumnado también se ha intensificado a raíz de la pandemia. Según comenta Postigo, ese era uno de los objetivos que se planteó su equipo en el segundo mandato.

Otro problema al que le tuvieron que dar solución rápidamente fue al histórico ruido de la autovía. «Desde que el edificio se creó, teníamos esa cuestión pendiente. La carretera molestaba e impedía seguir las clases, sobre todo en las aulas de abajo, que son las que están más cerca». Esta situación se hizo insostenible cuando las clases se tuvieron que dar online, porque los micrófonos captaban el ruido de la autovía e impedían el correcto seguimiento de las explicaciones. Postigo agradece al Rectorado la velocidad con la que respondieron a esta necesidad, financiando y construyendo una pantalla que ahora logra reducir el ruido.

Sobre lo que queda por cumplir, la decana habla de los planes de mejora: «Hemos renovado 30 ordenadores de uno de los laboratorios y estamos trabajando en renovar el resto». Por otro lado, la Facultad de Ciencias de la Comunicación cuenta con una televisión y radio propias (Comutopía RTV). Consolidarlas y darles una «mayor formalidad» también son retos pendientes: «Ya hemos conseguido que Torremolinos TV emita nuestros contenidos», explica.

Para el equipo de Postigo, «el estudiantado es el centro de la facultad», y afirma que es una de sus grandes preocupaciones: «Más allá de los cauces formales, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia o mejora. Queremos que el alumnado se implique y tome la iniciativa».

Aunque al actual equipo decanal de Ciencias de la Comunicación solo le quedan dos años y medio de legislatura, Postigo se muestra colaborativa: «Ya no me puedo presentar más veces, pero estoy abierta a ayudar al siguiente equipo que venga», asegura.