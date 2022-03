Urbanismo paraliza la mitad de la obra de Pinares de San Antón

La mitad de la promoción de seis viviendas de lujo en el número 54 de la avenida de San Antón, en la urbanización Pinares de San Antón, lleva cerca de diez días paralizada por la Gerencia de Urbanismo, confirmó a este diario el propio concejal de Urbanismo, Raúl López.

En concreto, precisó el concejal, se trata de las viviendas número 4 a 6. Raúl López también remarcó que se ha debido a «una modificación de la licencia, no a una irregularidad». «Hay una diferencia de ejecución sobre lo proyectado, acerca de la cimentación, en principio no hay ninguna situación complicada. Hubo un reunión entre la GMU y la empresa y se vio el convencimiento de hacer una modificación de la licencia, por lo que había que paralizar la obra».

A este respecto Juanma Padilla, el manager general de la promotora Arbfaa Capital que levanta las viviendas, detalló a este diario que la paralización de la mitad de la obra se ha debido a un cambio de criterio del arquitecto: «Ha empleado una solución técnica para la piscina y en vez de apoyarla sobre el terreno la ha apoyado sobre unos pilares y como es normal, eso hay que justificárselo a Urbanismo y hasta que no tengamos el visto bueno no podemos trabajar en las villas 4, 5 y 6».

El portavoz de la promotora informó de que se continúa trabajando en la otra mitad de las viviendas y señaló que espera contar con el visto bueno de la Gerencia Municipal de Urbanismo hoy martes o mañana miércoles.

Por otro lado, el concejal negó que la paralización tuviera nada que ver con la petición de la comunidad de propietarios de Pinares, adelantada por este periódico en noviembre, de paralizar las obras por posibles irregularidades. «Se trata de un asunto menor -remarcó- aunque si luego lo que presentaran no coincidiera con lo que legalmente puedo autorizarle, no se le autorizará, aunque en principio no es algo complejo», indicó.

El concejal explicó que la GMU conoció el cambio de criterio tras la visita de un técnico a raíz de un desprendimiento durante las obras, el pasado noviembre.

La promoción de viviendas ha creado gran controversia entre una parte de los vecinos de la urbanización, al tratarse de la única parcela que no respeta los estatutos de la comunidad, si bien la planificación urbanística viene avalada tanto por el PGOU actual como el de 1998. Se da la circunstancia además de que cuatro promociones anteriores no han salido adelante.

A finales de noviembre la comunidad de propietarios de Pinares de San Antón envió un escrito a la GMU en la que pedía suspender la licencia de obra «por poder perpetrarse una infracción urbanística grave o muy grave». El concejal respondió entonces que «si todo es conforme a la ley seguirá adelante y si no, se corregirá lo que se tenga que corregir».

Por su parte el manager general de la promotora habló por primera vez con este diario la pasada semana para asegurar que en la obra «no se pone un ladrillo» sin el visto bueno de Urbanismo y confió en que la promoción esté lista para el próximo verano.