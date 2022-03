«Google está cada vez más integrada en el ecosistema de innovación de Málaga»

Llegó a Málaga hace ya 44 años, en 1978 ¿le ha pasado a usted como al andaluz Antonio Machado en su Soria natal y ha vivido en esta ciudad del sur sus momentos más felices?

Vine a Málaga a trabajar como diseñador en Secoinsa -que luego se convirtió en Fujitsu- para desarrollar un proyecto de comunicación de paquetes. Luego, fui nombrado director de laboratorio de I+D. En Málaga, han nacido mis hijos, casi toda mi vida profesional la he desarrollado aquí y, por lo tanto, también es mi tierra. Al mismo tiempo que sigo siendo muy soriano, me he convertido en malagueño al 100%. He vivido de forma muy satisfactoria en esta ciudad maravillosa.

¿Qué hubiera pensado si, hace tres años, alguien le vaticina que su nombramiento como Doctor Honoris Causa de su querida Universidad de Málaga coincidiría en el tiempo con una pandemia y con una guerra europea?

Todo esto no era algo previsible. Si alguien me lo hubiera dicho, no me lo hubiera creído. Como ninguno de los demás españoles. Estamos pasando por tiempos muy imprevisibles y, al final, nos encontramos en una situación muy diferente. Tenemos que afrontar todo lo que nos viene por delante.

Antes de su entrada en el Parque Tecnológico, ya estuvo vinculado a la UMA, ¿cree que la apertura del PTA hace 30 años le puso la guinda al pastel de modernidad que la Universidad había empezado a cocinar en 1972?

Sí. Al mismo tiempo que estaba en Fujitsu, fui profesor de la Escuela Universitaria Politécnica. Desarrollaba proyectos más avanzados que hacíamos en Fujitsu para la Universidad y hacíamos proyectos fin de carrera. Porque el profesor José María Alonso Pedreira estaba empeñado en crear una diplomatura de Informática en Málaga. Y la creó. Nosotros, un compañero de Fujitsu y yo mismo, fuimos un poco las avanzadillas para desarrollar aquella diplomatura de Informática a través de los microprocesadores, que es lo que había en aquel tiempo. Luego, fui miembro del Consejo Social y eso me permitió acercarme más a la Universidad y tener mucho más conocimiento sobre ella. Casi al mismo tiempo en el que se empezó a desarrollar el PTA, a finales de los 80 y principios de los 90, se crearon la facultad de Informática y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Fuimos juntos en el desarrollo del PTA y los estudios politécnicos de la Universidad de Málaga.