El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido este lunes a la situación de Fundación Unicaja y ha incidido en que "lo que tiene que hacer es cumplir con la petición y las instrucciones que se ha dado por parte de la vicepresidenta económica".

Además, ha dicho que "ahora toca generosidad", lo que ha pedido a "todos" a los patronos para, así, "de una vez por todas, superar esta etapa y que la entidad financiera vuelva a la normalidad, a ser una entidad financiera comprometida con sus depositarios, con Málaga y Andalucía". "Eso es lo que esperamos, lo que deseamos y espero que así sea", ha insistido.

Así lo ha señalado Moreno tras ser preguntado en un acto en Málaga por si va a pedir la dimisión de Braulio Medel y López Nieto por la situación en la Fundación después de las "serias dudas" expresadas por parte del Protectorado de Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, de que concurra en su presidente, Braulio Medel, "la necesaria idoneidad y honorabilidad comercial y profesional para el desempeño de sus funciones".

Moreno ha incidido en que "todo el mundo ha sido muy explícito". "Por muy bien que uno haya hecho las cosas, siempre llega un punto donde hay que hacer una reflexión y una reflexión sobre qué es lo mejor para la entidad financiera", ha agregado el presidente del Ejecutivo andaluz.

También ha destacado de la entidad financiera que "es el quinto banco de España, que es una entidad financiera que se ha construido con el esfuerzo y el compromiso de muchas personas a lo largo de décadas, con la fusión de cajas de ahorro hasta que ha llegado a ser ese quinto banco, con sede en Málaga, en Andalucía". "Esta entidad ha sido tan importante el esfuerzo colectivo que se ha hecho que está por encima de cualquier persona", ha apostillado.

"A mi lo que me preocupa, y lo trasladé hace tiempo, es que llevamos ya casi nueve meses donde todos los días los medios de comunicación tenemos información e informaciones que no son positivas para la imagen reputacional de una entidad financiera como esta", ha advertido, por lo que, a su juicio, "esto debe acabar". "No podemos mantener en este nivel de tensión a una entidad financiera como Unicaja Banco y esto hay que resolverlo".

También ha aludido a la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, incidiendo en que "ha sido diligente y explícita"; "ha sido muy clara". "Lo que tiene que hacer, en este caso Fundación Bancaria, es cumplir con la petición y las instrucciones que se ha dado por parte de la vicepresidenta económica".

"Creo, sinceramente, que ahora toca generosidad", por lo que ha pedido "a todos a los patronos de la Fundación generosidad", para, "de una vez por todas superar esta etapa y que la entidad financiera vuelva a la normalidad, a ser una entidad financiera comprometida con sus depositarios, y con Málaga y Andalucía".