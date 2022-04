En Nueva Málaga quieren un centro de mayores

La cita tienen lugar en un local de siete metros cuadrados en el Centro Ciudadano Antonio Sánchez de Nueva Málaga. Menos da una piedra, pero después de casi diez años de trabajo con los mayores de Nueva Málaga, Adein, la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas, cree que el barrio necesita un equipamiento específico para los mayores, pues lo que falta es sitio para realizar actividades.

«En Adein tenemos más de 200 personas entre simpatizantes y socios. Ahora mismo socios son los que participan en el taller que estamos haciendo. No he querido renovar las cuotas hasta que no tengamos una estructura fija», cuenta la psicóloga Cristina Martín, presidenta y fundadora de Adein.

Talleres de memoria, para superar la pérdida de un ser querido, para afrontar adversidades, sobre el estrés o la soledad, visitas culturales... En sus nueve años de vida Adein, cuya ‘alumna’ más veterana tiene 96 años, ha sorteado la dificultad de la falta de una sede propia, en ocasiones con equipamientos públicos, como el local que comparte en el centro ciudadano o bien con algún local cedido por comunidades de vecinos.

«La mayoría de los vecinos llegaron al barrio de recién casados y hoy son mayores. Es verdad que hay gente joven pero la mayoría somos mayores», cuenta Rafael Márquez, miembro de Adein, que calcula en más de 10.000 los vecinos de Nueva Málaga.

Ante esta situación, la asociación ha querido dar un paso más y propone a todos los partidos que concurran a las próximas elecciones municipales, que incluyan en sus programas la construcción de un centro de mayores en Nueva Málaga.

Los miembros de Adein son conscientes de la dificultad, pues espacio no sobra precisamente en el barrio pero como destaca José Luis Morales, veterano dirigente vecinal, «espacio sí hay para hacer el centro de mayores, pero queriendo».

Intentos

En estos años, han sido varios los intentos por conseguir una sede. El que estuvo más cerca fue un local de 240 m2 en la calle Juan Cortés Cortés, de la antigua cooperativa que levantó el barrio y que una reciente sentencia estipuló que pertenece a la mancomunidad de propietarios de la primera fase de Nueva Málaga.

Como recuerda Cristina Martín, que quiere dar las gracias al Distrito de Bailén-Miraflores por su apoyo constante, el Consistorio se comprometió a rehabilitar el local, previa cesión temporal de la mancomunidad, «pero al final los vecinos lo que querían es venderlo», explica Rafael Márquez, que también es presidente de esta mancomunidad. Por cierto que el local, que lleva unos 20 años cerrado, sigue sin venderse, informa.

La asociación también trató de conseguir un amplio local que perteneció a la UGT, en la calle Rosa y ha barajado otros espacios, pero cree que ahora le toca a los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones municipales dar el paso.

En la actualidad, cuenta la presidenta, existe la posibilidad de que para final de año o comienzos del que viene Adein cuente con un despacho fijo en el centro ciudadano, algo que agradece al Ayuntamiento porque «reconocen nuestro esfuerzo y puede ser una ayuda para la entidad». De hecho, Cristina Martín cuenta que la asociación tratará de que, de forma temporal, hasta que se anuncie la convocatoria municipal, pueda usarlo.

Pero el despacho, recalca la presidenta, no es óbice para seguir manteniendo el objetivo de un centro de mayores en Nueva Málaga, algo que, remarca, no sólo sería de utilidad para Adein sino para todos los colectivos que atienden a los mayores.