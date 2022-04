Los hosteleros de Málaga y el Ayuntamiento vuelven a reunirse este sábado para buscar una solución a las terrazas

Los hosteleros y el Ayuntamiento de Málaga vuelven a reunirse este sábado para buscar una solución 'in extremis' al problema de la pérdida de terrazas en Semana Santa denunciado por bares y restaurantes. Tras la reunión de casi cuatro horas celebrada este viernes desde el mediodía en el Ayuntamiento de Málaga, los hosteleros seguían calificando de "complicada" la situación ante "la indignación" existente en el sector por la retirada de terrazas en Semana Santa y emplazaron a un nuevo encuentro -previsto este sábado a las 11.00 horas- la posibilidad de encontrar una solución. El presidente de la Asociación de Hostelería de Málaga (Mahos), Javier Frutos, dijo que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se había comprometido "a intentar solucionar el problema" y confió en que de un nuevo contacto salga un replanteamiento que convenza a todas las partes.

"A ver si con Vía Pública, Policía y Protección Civil logramos darle una vuelta a lo que está planteado en la reunión de este sábado; esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y que podamos tener una Semana Santa lo más acorde posible a las necesidades que tiene un sector tan castigado por la pandemia como el nuestro", dijo Frutos.

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal, Elisa Pérez de Siles, expuso que a la nueva reunión será invitada la Agrupación de Cofradías y recalcó que en las reivindicaciones de los hosteleros "hay historias y problemas puntuales que escapan de las posibles soluciones por parte del Ayuntamiento".

La concejala delegada del Área de Comercio y Gestión de Vía Pública confió en que la Agrupación de Cofradías "intente colaborar en la medida de sus posibilidades para solventar esos problemas puntuales". "Hablamos de consecuencias que tienen que ver estrictamente con los recorridos procesionales, que no define el Ayuntamiento de la ciudad, que define la propia Agrupación y que tiene que ver con el cumplimiento de un plan de seguridad, que obviamente lo que preocupa y lo que ocupa es la defensa de la salud y seguridad de las personas", puntualizó Pérez de Siles antes de recordar que el jueves ya se había producido una primera reunión con los hosteleros.

Ha sido este viernes por la mañana cuando los empresarios del sector de la hostelería se rebelaron públicamente contra un aviso del Ayuntamiento de Málaga que les obliga a 'sacrificar' una parte considerable de su capacidad de negocio, si por esto se entiende reducir la dimensión de las terrazas al aire libre o renunciar a ellas en zonas por las que, según denuncian, ni siquiera desfilarán las procesiones.

El malestar de los 300 establecimientos que se verían afectados por esta medida ha sido aireado por el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, quien criticó "el documento malintencionado" con el que el Consistorio de la capital malagueña les ha notificado "dos días antes" del estallido del fervor cofrade que deberán enfrentarse "a un 50% más" de las restricciones en esta materia que ya sufrieron en 2019.

"No hay nada que reprocharle a la Agrupación de Cofradías, independientemente de la opinión que ellos tengan, es el Ayuntamiento de Málaga la institución que me está quitando las mesas y las sillas y no me da ese plan de seguridad que le están pidiendo los más de 300 negocios que se verán afectados en todo el recorrido; la principal problemática es que hay que hacerlo en calles por las que no pasan los tronos y se basan en un plan de seguridad que todavía se está elaborando", protestó Frutos.