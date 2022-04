El grupo de asociaciones, colectivos y entidades de Protección Animal de Andalucía (PAU), en el que se integra la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga entre otras 200 asociaciones protecccionistas andaluzas, ha dirigido un escrito al presidente del Senado, Ander Gil, para manifestar su desacuerdo y malestar por la utilización de las instituciones públicas para lanzar mensajes de odio al movimiento animalista.

Según explica esta organización, el pasado 25 de abril de 2022, la plataforma Los Hombres y los Animales en su sitio, impulsada por Miguel Cid Cebrián, senador y presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria, organizó la presentación del libro 'I Simposio Internacional, Los Hombres y los Animales: Un debate de sociedad y una cuestión de derechos', en la Sala Europa, de la Cámara del Senado, en la que participó el presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo. Durante su intervención, Gallardo acusó al colectivo animalista de ser "un movimiento violento y agresivo".

"Hemos de decir que hasta la fecha el movimiento animalista no ha provocado la muerte de nadie, cosa que no puede decir el colectivo de cazadores, donde cada año se registra un número importante de muertos y heridos, tanto de personas que llevan a cabo esas actividades como de aquellas que tuvieron la desgracia de salir al monte a pasear y disfrutar (derecho constitucionalmente recogido en el art. 45 de la CE) y fueron alcanzadas por sus balas. ¡Y cómo olvidar las muertes de esos menores de corta edad que fueron llevados por sus padres y abuelos a una cacería y allí perdieron su vida!", señala el grupo proteccionista en un comunicado. La PAU califica la intervención del Gallardo de "insulto en su totalidad", "además de una humillación inaceptable que no estamos dispuestos a permitir, constituyendo un atentado a la democracia y una exaltación sin precedentes del odio hacia al colectivo animalista, dentro de la Cámara de representación territorial, sin que nadie impidiera esta vulneración de los derechos de una parte de la ciudadanía que son las personas que se declaran animalistas. Y están programados nuevos eventos de índole similar próximamente", añade la nota.

"El animalista es un colectivo pacifista, integrador, que trabaja para el reconocimiento de los derechos de los animales como máxima expresión de una sociedad avanzada, moderna, más ética y empática con todos los seres vivos. La mayoría de los españoles ampara esta filosofía, practica un modo de vida compatible con la misma y está en contra del maltrato y del sufrimiento de los animales. La sociedad española exige a las administraciones públicas que trabajen para dotarnos de una normativa legal que recoja estos derechos, como reflejó un reciente estudio del BBVA. En ningún caso podemos hablar de un movimiento radical o violento ni de una minoría fanática, sino todo lo contrario", continúa.

Ante la gravedad de los hechos, la PAU informa de su intención de emprender acciones judiciales contra Manuel Gallardo por un posible delito de odio hacia el colectivo animalista, y, del mismo modo, solicita que el Senado condene de forma expresa esta intervención, y que en reparación del daño causado se permita a este colectivo acudir a la Cámara Alta para ejercer el derecho de réplica de cinco minutos, con el fin de desmentir todas las falacias vertidas injustamente.