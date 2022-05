Los museos de Málaga: protagonistas de la vida cultural, turística y educativa de la capital

Este martes, 18 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. Organizado desde hace 45 años (1977) por el ICOM (Consejo Internacional de Museos), el objetivo primordial que se marca este día es la concienciación del hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las diferentes culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. En este 18 de mayo todos los museos del planeta, y los de Málaga no son una excepción, ofrecen un variado programa de eventos y actividades para abrir sus puertas a sus visitantes.

Un futuro mejor

Los museos tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea. Como lugares incomparables de descubrimiento, nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras mentes a nuevas ideas, dos pasos esenciales para construir un futuro mejor. Un futuro museístico que pasa por convertir a estos espacios culturales en socios en la implementación de los ODS de Naciones Unidas; configurarse como lugares innovadores donde se pueden desarrollar nuevas tecnologías, y poner los cimientos de un tejido social que es esencial en la construcción de la comunidad. Al defender los valores democráticos y ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente a todos, contribuyen a conformar una sociedad civil informada y comprometida.

Para hablar de estos y otros muchos temas de actualidad en este Día Internacional de los Museos, La Opinión de Málaga reunió en uno de sus tradicionales desayunos a responsables de los principales museos de la ciudad para charlar y debatir entre otros temas dónde radica la fuerza de estos espacios culturales en la actualidad; su triple función (cultural, educativa y turística) dentro de la vida malagueña, su papel en la innovación, en la digitalización y en la accesibilidad de sus actividades y los diferentes retos y objetivos a los que se enfrentan estas instituciones en un futuro a corto y medio plazo. Asistieron al encuentro José Lebrero, director artístico del Museo Picasso; José M.ª Luna, director de la agencia pública para la gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y Museo Pompidou; Javier Ferrer, gerente del Museo Thyssen, y Elvira Carrera, codirectora del Museo Automovilístico y el Museo de la Moda.

El Día Internacional de los Museos, organizado desde el año 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), se celebra hoy bajo el lema de «El poder de los museos» y la primera cuestión analizada fue localizar cómo y dónde ejercen los museos ese poder en la actualidad. Para Javier Ferrer, sobre todo desde la pandemia, el museo se ha erigido en un «elemento transformador de la ciudad y de la sociedad». Elvira Carrera puso el acento en la transmisión de valores y conocimientos junto a la capacidad de llegar a las personas. José Lebrero calificó de «poder profundo» la posibilidad de ofrecer un lugar donde llevar a cabo «enfrentamientos constructivos» con los otros -creadores y artistas- «seres humanos que han pintado el mundo sin censura». También habló de enfrentamientos José María Luna para indicar que los museos habían pasado de ser elementos de conservación del patrimonio artístico para convertirse en «elementos de confrontación dialogada».

Los museos tienen que hacer una labor sociocultural de transformación y como instituciones culturales que somos, tenemos que ser sensibles al papel que se nos exige turísticamente hablando

Turismo, cultura y educación

Los museos juegan un papel importante como dinamizadores del turismo, la cultura y la educación de una ciudad o un territorio. En todos ellos, la institución museística juega un rol cada vez más activo en esos escenarios.

Según las estadísticas, el 70% de la gente que sale por turismo lo hace por la oferta cultural del destino que visita, y el principal reclamo de esa oferta son los museos. Para José María Luna, «los museos tienen que hacer una labor sociocultural de transformación y como instituciones culturales que somos, tenemos que ser sensibles al papel que se nos exige turísticamente hablando, aunque haya habido momentos en los que no se ha definido y dimensionado muy bien nuestro papel por parte del sector turístico», concluyó.

Para Javier Ferrer, los museos han sido clave en la proyección turística de una ciudad como Málaga y este aspecto ha sido «definitorio y clave para distinguirnos de otros destinos turísticos». Según el último Observatorio Turístico, el tercer motivo por el que los turistas eligen destino son los museos, además, recalcó el gerente del Museo Thyssen, que «es muy importante la reciente desestacionalización que tiene Málaga, que ahora recibe visitantes durante todos los meses del año».

En diez años, lo que era un destino de sol y playa con un turismo de museos con poco peso, ha cambiado de forma radical». «Málaga está de moda y también está de moda el turismo cultural de Málaga

El director artístico del Museo Thyssen cree que ha habido un proceso de evolución paralelo a las estrategias turísticas en la Costa del Sol. «En diez años, lo que era un destino de sol y playa con un turismo de museos con poco peso, ha cambiado de forma radical». «Málaga está de moda y también está de moda el turismo cultural de Málaga». Lebrero valoró «positivamente» la existencia de diferentes tipos de circuitos con los museos de la capital e indicó que muchas veces, «el mundo de los museos es más sensible con su contribución al mundo de turismo, que el propio sector turístico respecto del papel que desempeñan los museos».

Elvira Carrera tiene muy clara que la aportación de los cuarenta museos de Málaga «es algo tangible», que hay zonas de Málaga alejadas del centro de la ciudad que se están reactivando por ser sede de museos. Por último, también indicó que el turismo de calidad, que ha crecido ostensiblemente en la última década, «influye en el turismo cultural, aspecto éste que antes no teníamos».

Ámbito formativo

Otro escenario muy vinculado a la actividad de los museos es el ámbito formativo, el ámbito de la educación y las relaciones de los museos con las diferentes comunidad educativas que van desde las edad infantil hasta el colectivo universitario.

José Lebrero cree que ya «es prácticamente una obligación que las instituciones culturales diseñen programas educativos», programas que son «fruto de la evolución y de la profesionalización de nuestras instituciones, y advierte que ahora «el reto es la formación, una reformación de los equipos y el análisis de cuáles son las estrategias para dirigirse a los distintos públicos para hacerle más atractiva la visita al museo, en un entorno educacional donde se observa una paulatina pérdida de peso de las humanidades».

Elvira Carrera, codirectora del Museo del Automóvil y el Museo de la Moda, se alineaba con la reflexión del director artístico del Museo Picasso e indicaba que es muy necesario «reformular la forma en la que nos dirigimos a nuestro público, aunque este no debe ser nuestro primordial objetivo ya que hay otras maneras de ir al museo».

Los museos son un lugar multidisciplinar y tenemos que generar acciones dinamizadoras del conocimiento, pero hay que tener muy claro que somos un agente más, no el principal

Para Javier Ferrer hay un punto de inflexión claro en este aspecto, la pandemia: «Los museos son un lugar multidisciplinar y tenemos que generar acciones dinamizadoras del conocimiento, pero hay que tener muy claro que somos un agente más, no el principal. En el Thyssen tenemos programas educativos hasta los 18 años y somos un complemento al trabajo de las escuelas». Ferrer citó que el aumento de dichas actividades desde la pandemia ha provocado un acercamiento del museo a diferentes tipos de públicos.

Innovación, digitalización y sostenibilidad

Los museos, como cualquier otra institución, cultural o no, se han visto inmersos en los procesos de innovación, digitalización y sostenibilidad, factores muy importantes en la actividad empresarial desde hace pocos años, y que exige un fuerte compromiso, un compromiso que, según José Lebrero debe seguir criterios totalmente individuales: «Cada museo, cada institución, dependiendo de la misión que se haya propuesto en su actividad, adaptará sus estrategias. Una cosa es cierta, las instituciones culturales en general y los museos en particular somos organizaciones sensibles a los cambios. Pero no es menos cierto que también hay que dedicar tiempo a decidir presupuestos y los profesionales que van a trabajar en estos aspectos», señaló.

Digitalización obligatoria

Para la codirectora del Museo del Automóvil y de La Moda, la digitalización en el año 2022 para un museo ya no se contempla como una opción, «es una obligación y muchos íbamos tarde. Teníamos esa carencia y hay que afrontarla». Para Carrera, las acciones sostenibles siempre han estado presentes en los museos que dirige y «se trabajan como cualquier otra acción de otra categoría».

Los museos tienen que ser innovadores. Los del siglo XXI no tienen absolutamente nada que ver con los de hace cuarenta años, los museos de Málaga estamos bien posicionados y la evolución debe ir a mejor

«La digitalización es importante para la comunicación pero tiene unas pautas más complicadas de seguir», indicó José María Luna, quien añadió que la innovación tiene que ver con la capacidad del ser humano para reinventarse: «Los museos tienen que ser innovadores. Los del siglo XXI no tienen absolutamente nada que ver con los de hace cuarenta años, los museos de Málaga estamos bien posicionados y la evolución debe ir a mejor».

Siguiendo con la innovación, Javier Ferrer se mostró tajante: «Hacemos innovación porque somos espacios que no tenemos muchos años de antigüedad y esto nos permite adaptarnos a los cambios mejor que los museos más clásicos».