Juan Antonio de Luque demuestra con datos cómo el Colegio de Veterinarios se ha abierto a la sociedad malagueña.

¿Cómo va la tarea de abrir el colegio de veterinarios a la sociedad, prioridad cuando tomó posesión del cargo?

Esa proyección del colectivo veterinario a la sociedad está llegando por 3 vías, en primer lugar estableciendo líneas de colaboración directas con entidades de la provincia relacionadas con el mundo animal y con entidades de otra índole, como la Asociación de Belenistas de Málaga, posicionando nuestro nacimiento dentro de la ruta de belenes de la capital; con la Asociación Down Málaga, en la que veterinarios leímos unos artículos sobre la convección internacional de los derechos de las personas con discapacidad durante el Día Mundial de las personas con Síndrome de Down el pasado mes de marzo; con la Asociación cultural Zegri; también nos proyectamos en el mundo de las cofradías, al ser Hermano Mayor Honorario de la cofradía de la Paloma participamos en el pasado Miércoles Santo, con una numerosa comitiva. En segunda lugar, con la solidaridad mostrada por los veterinarios malagueños en el incendio de Sierra Bermeja, donde establecimos puntos de recogida de material para curas y alimentación para los animales afectados. También prestamos ayuda en la erupción del volcán de la Palma y más recientemente hemos enviado material sanitario para animales y personas a Ucrania. Y en tercer lugar, con la colaboración y asesoramiento que estamos ofreciendo a las administraciones públicas tanto en materia de sanidad y bienestar animal, salud pública y medioambiental.

Cuáles son las principales demandas que tiene pendiente el colectivo de veterinarios de Málaga y provincia?

Tenemos un IVA de lujo del 21%, la salud de los animales no se puede penalizar con un IVA de ese tipo, ya que evitar enfermedades en los animales es el primer paso para evitar que muchas de ellas pueden llegar a las personas. La inclusión real de la veterinaria como profesional sanitaria no llegará hasta que la figura del veterinario interno residente (VIR) esté en el Sistema Nacional de Salud.

¿Hace unos días se celebró el VIII Encuentro Veterinario de la Costa del Sol, ¿Cómo fue?

Han sido todo un éxito. Era la primera vez en la que que se abarcaba prácticamente a todas las especies y áreas de la veterinaria. Hablar no solo de medicina canina, felina, equina, sino también de animales exóticos, animales de producción, salud pública, seguridad alimentaria, medioambiente, teología, rehabilitación, etc. Estamos muy contentos con el resultado y el año que viene repetiremos formato. Ahora tenemos la mirada puesta en el Málaga Vet Summit que se celebrará en Melilla en noviembre, se trata de un congreso en el que no solo veterinarios sino también médicos, farmacéuticos y biólogos hablarán de las zoonosis y enfermedades emergentes, nuestro colegio tiene como referencia el One Health (una sola salud: la salud animal, humana y medioambiental).