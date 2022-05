David Pena comanda en Endesa Andalucía todo lo referente a las relaciones laborales con un protagonista destacado: el talento. Sus programas de captación, desarrollo y mantenimiento hacen de Endesa una de las empresas más atractivas para trabajar.

La pandemia ha traído nuevas tendencias en la gestión del talento de las empresas y en la política de recursos humanos ¿cómo han gestionado este aspecto en una empresa como Endesa?

En Endesa hemos puesto en marcha una serie de medidas enfocadas en tres direcciones: la primera es la referida a la atracción del talento, en el que cada vez la digitalización influye más porque cada vez necesitamos más talento científico (informáticos, ingenieros, etc.). Por otro lado trabajamos en aspectos que tienen que ver con la retención del talento, para no perderlo en este mercado tan intenso que estamos viviendo; en tercer lugar, en el desarrollo del talento, no solo a nivel de formación sino a nivel de iniciativa.

Primero, ¿cómo hacen en su empresa para atraer el talento? Y en segunda instancia, ¿cómo se retiene y cómo se desarrolla en un mundo laboral tan cambiante y competitivo.

Ahora mismo en Endesa tenemos un 9,999 sobre 10 de retención del talento. Y esto pasa porque nos consideramos una empresa atractiva. Ofrecemos no solo un salario acorde a mercado sino que además nuestro sistema de retención del talento es efectivo. Colaboramos para nuestro programa de prácticas con institutos, universidades y escuelas de formación en todas las provincias. Nuestro programa para retener el talento es muy atractivo y se basa en lo que llamamos la experiencia del empleado, una serie de caminos que hemos puesto en marcha para conseguir que el empleado de Endesa tenga una gran experiencia vital dentro de la empresa. Esto lo hacemos de diferentes maneras. Trabajamos el aspecto psicológico del empleado con coaching, mentoring y talleres de responsabilidad con los empleados donde les damos formación en todo tipo de habilidades. En segundo lugar están los beneficios sociales, cuya lista sería larguísima, pero déjame que te enumere, por ejemplo, el plan de pensiones para empleados con aportaciones por parte de la empresa; los anticipos sin intereses de créditos para viviendas o la reducción de jornada gracias a la política de igualdad. También tenemos un compromiso en el área sicosocial para la gestión del estrés y del ambiente de trabajo. Disponemos de una política antiestrés con apoyo sanitario, habilitamos salas de relajación y de fisioterapia en muchos centros de trabajo. También apostamos por el cuidado físico con un programa de alimentación saludable con nutricionistas que asesoran a los empleados y apostamos por la actividad física con el Programa ‘Entrénate’, en el que pagamos la mitad del recibo del gimnasio. También tenemossalas con yoga y pilates. Para nosotros lo más importante es la salud y el bienestar de nuestros trabajadores.

El teletrabajo ha supuesto un gran cambio en la forma de la relación laboral. ¿cómo ha sido este proceso en una empresa como Endesa? ¿Lo incorporan ya de una forma definitiva?

Para Endesa es muy importante el cuidado de la familia. Nuestra política de conciliación es magnífica. Ahora estamos negociando la implantación del teletrabajo durante 3 días a la semana para un altísimo porcentaje de trabajadores. Serán tres días teletrabajando y dos en la oficina; en adaptación de jornada tenemos a más de 2.500 personas que conjugan su jornada laboral con sus necesidades personales y familiares. Además, completamos el sueldo hasta el 100% a los empleados de baja para impedir que las familias se vean afectadas por un problema médico.

¿Por dónde pasa el compromiso social de Endesa?

Contamos con programas de voluntariado en los que están inmersos más de 1.000 empleados; organizamos el apoyo a mayores de 50 años para su recolocación laboral; hacemos jornadas de sensibilización en materia de discapacidad; muy importante es el programa ‘Endesa Educa’ para los hijos de los empleados con la organización de diversos concursos. Hacemos campañas de diversidad y recogida de alimentos para Cáritas y apostamos por el ocio, con canales de ventas de productos y reparto de entradas para espectáculos deportivos y artísticos.

¿Cuáles son los principales retos y desafíos a los que se enfrenta hoy en día los Recursos Humanos de una empresa?

Sin duda alguna, la digitalización. También la inclusión, el conseguir la igualdad, no solo de género, que también, pero también fomentando una cultura de la diversidad. El mundo ya es muy diverso y tenemos que aprender en las empresas a vivir esa diversidad (de género, de edad, cultural, idiomática,etc.) y aprovecharnos de lo que esa diversidad nos ofrece, que no es poco. Otro reto es saber gestionar el tiempo. Con la reciente digitalización todavía, creo, no hemos sido capaces de implantar bien esa autogestión que nos proporciona. Es esencial que los RRHH diseñen unas nuevas relaciones con los representantes de los trabajadores y con los propios empleados, a través de un diálogo más directo.

¿Qué políticas de formación se aplican en Endesa?

Tenemos una plataforma que tiene 731 cursos gratuitos para trabajadores (Safety Digital, Human Skills, Cross y Technical). Los cursos referentes a la digitalización nos mantienen actualizados y tienen un altísimo índice de participación entre los empleados. Para nosotros es muy importante trabajar en Agile, un sistema donde desarrollamos casi todos nuestros proyectos. Agile es un sistema de trabajo que se basa en tareas en el que cada trabajador asume un rol y en el que se trabaja de forma muy horizontal y de forma muy rápida y eficiente.