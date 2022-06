Un embudo diario de tráfico en el corazón de La Noria

«Esto era un terreno de alcachofas, pero hasta que no se venda pueden pasar cinco, diez, quince años...», señala Juan Martínez, expresidente de la desaparecida asociación de vecinos de La Noria.

El antiguo dirigente vecinal se encuentra frente a este campo, que linda con la calle Decano Olmo y Ayala, una de las principales de La Noria y como recuerda, «cuando vine aquí en el 93 por aquí pasaba un borrico cada 20 años pero hoy hay dos coches por casa».

La abundancia de coches evidencia a diario que esta calle de dos direcciones no da para que circulen dos automóviles con comodidad «y si es el camión de la limpieza, te tienes que parar porque los coches no caben».

Y así es, Juan Martínez pasea junto a La Opinión por esta calle con aceras intermitentes y en muchos tramos, como no hay ancho suficiente, al acercarse dos vehículos los conductores frenan para que pase el de enfrente.

La situación, lamenta, no tiene visos de mejorar y a primera hora de la mañana, cuando más trasiego hay, los conductores deben tener los sentidos a punto para no rozar al que viene en en contra.

Además, como recuerda, «como hay bocacalles, para salir tienes que asomarte con medio coche fuera y si el de enfrente va embalado te lleva por delante».

Por este motivo, Juan Martínez explica que ha pedido al Distrito de Churriana «que coja una máquina y corte metro y medio o dos de hierba para que pasen los coches», porque como reitera, nadie sabe cuándo se urbanizará el antiguo campo de alcachofas y la situación se ha vuelto peligrosa.

«No tienen ni que asfaltarlo, sólo dejarlo terrizo y con eso ya hay espacio para que pasen los coches», destaca Juan Martínez.

Esta solución, señala, permitiría además alargar la línea 9 de la EMT al menos una parada más, para que los usuarios más mayores no tengan que jugársela por esta calle sin aceras en muchos tramos. Por cierto que Juan Martínez aprovecha para reclamar que la Policía Local, además de pasar por el barrio, «se pare» y subraya que a Churriana «le falta más policía».

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Churriana, José del Río, respondió ayer que no ve viable el ensanchar la carretera porque el proyecto de desarrollar la zona «no creo que tarde mucho, hay presentados planes y la empresa adjudicataria del desarrollo hará ese vial como carga». Aparte, indicó, estaría el riesgo de que al ensanchar la calle sin asfaltar «el propietario del terreno no lo cediera o si lo cede, no quisiera hacer el vial».