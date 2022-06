Los docentes de música de Andalucía piden salvar su asignatura en las aulas

Los profesores de música de Andalucía manifiestan su indignación tras la publicación del primer borrador de la LOMLOE del pasado mes de mayo. Un borrador de una ordenación que, en caso de convertirse en el definitivo, sería el que entraría en vigor para el curso 2022/2023. Con este proyecto de orden se desarrollan dos currículos, uno para la Educación Secundaria Obligatoria y otro para la Educación Primaria. Esto ha ocasionado la incertidumbre de los profesores de música que, tras las nuevas medidas aportadas por la Junta de Andalucía en dicho borrador, se han dado cuenta de que obtienen más desventajas que beneficios. Ahora mismo se encuentran en periodo alegaciones por lo que los centros están trabajando para presentarlas y conseguir que estos se modifiquen.

En relación al borrador de la ESO, a pesar de haber ampliado una hora en el primer curso, el mayor problema reside en la eliminación de la obligatoriedad de la asignatura de música a partir del segundo curso. Algo que perjudica directamente al gremio de músicos y por supuesto, al desarrollo educativo de los alumnos. Zoraida Pérez, presidenta de la Asociación de Profesores de Música de Andalucía (AProMúsica), ha explicado lo que esto supone: “Tal y como está planteado el borrador, la música va a llegar solo a primero de ESO, lo que quiere decir que los niños de 12 años a partir de esa edad ya no van a tener contacto con la música” .

Esto afecta directamente a los docentes de música, ya que con este cambio, habrá cursos que al no salir elegida la asignatura de música como optativa, podrá llegar a reducir de siete clases a una o ninguna. Una reducción de horas que pone en peligro el trabajo de estos profesionales. Juan Bautista, docente de música en secundaria en Málaga capital, ha reconocido que para él “es muy decepcionante porque a nivel europeo se viene arrastrando desde hace tiempo una tendencia de reducir el número de horas en la educación artística. A mí me parece excesivo que solo sea obligatorio un curso”.

Pablo Anamás, profesor de secundaria en Cártama, ha reiterado que el principal problema en Andalucía es que “ Hasta ahora solo teníamos un 6% de todo el currículo de enseñanza musical y un 13% de artísticas en conjunto. Supuestamente para mejorar ese 6%, nos reducen un 25% el horario, es decir, nos van a quitar más. Nos quedamos en 1º de la ESO con un 7% y en el resto de cursos con un 0% obligatoriamente. Llevamos conviviendo con este problema desde hace 10 años y este es el remate”.

Por otro lado, hay opiniones diversas sobre este tema. Hay quien habla de sustituir esas horas inexistentes para la asignatura de música por una mayor accesibilidad a los conservatorios. Sin embargo, esto no es tan sencillo porque, como ha explicado Pérez, “Existen conservatorios, pero no están en todas las localidades ni entran todo el alumnado o las familias no tienen medios para pagar las matrículas. La música no es accesible para todo el mundo por desgracia, entonces esa accesibilidad se la damos los centros de primaria y secundaria.”

Pérez ha reconocido que ellos mismos han colaborado en la elaboración del currículo, ya que con la nueva ley se han conformado grupos de expertos para elaborar los contenidos. La Consejería ha contado, por tanto, con la opinión de la asociación para elaborar estos currículos. Sin embargo, el resultado en Andalucía no ha sido el esperado. “¿Por qué en Andalucía somos menos que en otras comunidades? se ha preguntado la presidenta en numerosas ocasiones.

La Educación Primaria también mantiene una lucha constante desde hace muchos años. Bibi Riñones, docente de primaria en Pizarra, ha confesado cómo la situación llega a ser desesperante: “Se supone que ahora la LOMLOE dice que los alumnos tienen que desarrollar su creatividad, entonces claro si tú eres de música o plástica y te dicen eso, piensas que nos van a dar más importancia. Nuestra sorpresa es que sale el borrador de Andalucía y nos dicen que tenemos que repartir”. En Educación Primaria, las asignaturas de música y plástica van unidas antaño, por lo que los profesores tienen que hacer media entre las dos asignaturas. ¿Por qué tiene que tener la misma nota música y plástica si se dan conceptos diferentes aunque están metidos dentro de las artes? Esa es la pregunta que cada día se hacen los docentes de música en primaria.

Esta situación significa para los docentes un menosprecio a la materia de música. Y no solo a la materia, sino a los numerosos beneficios que aporta al desarrollo del alumno. Pérez ha afirmado que los profesores de música “no entendemos por qué se nos menosprecia de esta manera”. A lo que Bautista ha añadido que “No está valorado el valor y los beneficios que generan este tipo de materias en el desarrollo del niño. Porque yo creo que las artes son elemento para que luego el resto de materias se canalicen de una manera muchísimo mejor”.

La actualidad de estos docentes se marca por la organización de medidas reivindicativas que buscan que se realice un cambio en este borrador. Ya no es que pidan más que antes, simplemente mantenerse como estaban. Ahora mismo, desde la asociación, están a la espera de respuestas por parte de partidos políticos, además de reuniones por parte de la Consejería de Educación y el Consejo Escolar Andaluz. Cuentan con los medios de comunicación y artistas reconocidos en el ámbito de la música para dar visibilidad a este problema y además de recogidas de firmas, están organizando manifestaciones. La primera ya tiene fecha: el próximo 11 de junio las calles de Málaga se llenarán de profesores de música con el lema “Salvemos la música en las aulas de Andalucía”.

Y estos profesores de música ¿tienen esperanza de que la Consejería reaccione y modifique dicho borrador? A esta pregunta, Riñones ha reconocido que no tiene ningún tipo de esperanza, pero que ojalá hicieran caso, a lo que ha respondido con otra pregunta: “¿Por qué si nosotros tenemos que hacer que los niños sean creativos y tengan un pensamiento crítico, no nos están dando horas?” Bautista, por otro lado, ha reconocido que tiene “poca esperanza a pesar de ser una persona muy entusiasta, pero sí que me quedo con que todo esto está sirviendo para unir al gremio de profesores de música que es muy necesario”. Lo que está claro es que la música es de prima importancia en las aulas y que los profesores de música van a hacer todo lo posible por salvar su materia en las aulas.