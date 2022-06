Los casos de tumores cerebrales en Málaga aumentan por quinto año consecutivo

Los casos de tumores cerebrales aumentan en Málaga por quinto año consecutivo. Este tipo de tumor ocupa el puesto número 17 en frecuencia de los 34 más prevalentes en todo el país. Pese a ello, el número de casos que se diagnostican anualmente lleva más de cinco años en aumento, según los datos arrojados por la Asociación Española contra el Cáncer.

En Andalucía, el pasado año se detectaron 755 tumores cerebrales. Málaga se sitúa como el segundo territorio andaluz que mayor número de casos aglutina, pues en 2021 se realizaron 152 diagnósticos. Este dato se ha incrementado un 9% desde el año 2017.

Mientras, la incidencia en la provincia es de nueve casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra aumenta en función de la edad de los pacientes. La tasa hasta los 39 años se sitúa en 2,34 casos; de 40 a 49 años, 6,25 casos; de 50 a 59 años, 12,15 casos y de 60 a 69 años, 18,63 casos. Los mayores de 70 años en adelante, por su parte, aglutinan las mayores tasas de incidencia en Málaga, con 23,47 casos.

A nivel nacional, el pasado año fueron diagnosticados un total de 4.457 tumores cerebrales. De todos ellos, el 46,62% correspondían a mujeres y el 53,38% a hombres. Desde la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) informan de que este tipo de tumor representa el 2% de los casos de cáncer en adulto. Por ello, y con motivo del Día Internacional de los Tumores Cerebrales conmemorado ayer, la SENEC advierte: «Es fundamental estar atentos a síntomas y signos clínicos que nos pongan en alerta de que el paciente, adulto o niño, puede padecer un tumor cerebral».

Los síntomas dependen del tamaño y la localización del tumor. «La sintomatología propia de la presión intracraneal son cefalea intensa, vómitos, cambios de personalidad y comportamiento, deterioro del nivel de conciencia, somnolencia y alteración de las funciones cardíaca y respiratoria», explica la Asociación Española contra el Cáncer. Además, esta asociación explica que pueden observarse otro tipo de síntomas que dependerán de la localización tumoral.

La entidad alerta de que los síntomas de un tumor cerebral pueden asemejarse al de otros cuadros clínicos, «por lo que si se presenta alguno de estos síntomas debe consultarse a un especialista para que se realice un diagnóstico adecuado y pueda procederse a un tratamientos correcto de su proceso».

En lo referente a las causas, la Asociación Española Contra el Cáncer asegura que se desconocen los factores que favorecen el origen y desarrollo de los tumores cerebrales: «Solo hay evidencia clara para su aparición en el contexto de síndromes hereditarios, que se dan en un 2% de los tumores infantiles y un 1% en adultos, y para las radiaciones ionizantes».

Tumores benignos

Es común relacionar los tumores cerebrales con el cáncer, sin embargo, existe una amplia mayoría de tumores que se desarrollan en el cerebro y son benignos. Es el caso de los meningiomas, cordomas, craneofaringiomas, angliocitomas, gangliomas, los tumores de Glomus yugular, ineocitomas o los denomas hipofisarios, entre otros.

Todos estos tumores no son cancerosos y, por lo general, tienen límites bien diferenciados y no se encuentran tan arraigados al tejido cerebral. Pese a ello, desde estas asociaciones advierten de que «si bien un tumor benigno no suele poner en riesgo la vida, cualquier masa tumoral que se encuentre en el cerebro puede generar daños celulares, inflamación o aumento de la presión intracraneal».

Por todo ello, la SENEC insiste en la importancia de esta efeméride para «sensibilizar y concienciar a la población acerca de las causas, riesgos y tratamientos de los tumores cerebrales, así como brindar solidaridad a los pacientes y sus familiares».