«Es importante que no dejemos Andalucía en manos de quienes mienten y no nos respetan»

¿Con qué sensaciones está viviendo esta campaña del 19J?

Con muchas ganas. Una vez que ha empezado la campaña, se ha visto que los sondeos se equivocaban. La gente está mucho más enchufada al trabajo que hemos hecho estos cuatro años y lo está valorando muchísimo. Y el primer debate ha sido un punto de inflexión. Se ha visto claramente quiénes nos hemos preocupado realmente de Andalucía y quiénes quieren solo utilizar Andalucía como un granero de votos. O para dar un salto hacia el Gobierno de España en vez de atender a los problemas que tienen los andaluces. Yo estoy muy contento, y creo que los andaluces también, de que haya partido y el 19 de junio, finalmente, se decida el resultado.

¿Qué le diría a quienes dan por acabado a Cs en Andalucía?

Que no conocen a los andaluces. Los andaluces saben muy bien lo que les interesa y no se dejan tan fácilmente engañar por algunos, como ellos creen. Confío plenamente en los andaluces y en la decisión que tomarán el 19 de junio.

¿Cabe la autocrítica en un hecho tan paradójico como el de caer en las encuestas casi hasta la desaparición, cuando se tenían 21 escaños y se ha sido casi la mitad de un Gobierno de coalición?

¿Las encuestas qué son? ¿Estados de opinión? ¿O son resultados? Las encuestas son estados de opinión. Y los estados de opinión tienen muchos puntos de influencia. En lo que no se equivocan los sondeos o los estudios sociológicos es en los problemas que tienen los andaluces. Y, qué casualidad, ninguna de las responsabilidades que ha tenido Ciudadanos en el Gobierno es ya un problema para los andaluces. La corrupción ya no lo es. El paro empieza a descender de forma importante. Por fin. Nuestra economía está creciendo. Nuestra educación está funcionando. Las políticas sociales, también. Los sondeos son estados de opinión que cambian de un día para otro. Ahora lo que toca es campaña y explicarle a los andaluces lo que quieres hacer con Andalucía los próximos cuatro años. Si se la quieres entregar a quienes no les importa nada esta tierra y solo la quieren utilizar como un trampolín. O si, realmente, te preocupas por los problemas reales. Y, en ese sentido, no hay un voto tan decisivo para resolver los problemas de los andaluces como el de Cs. Si dejamos al PP solo, puede ocurrir como en muchos sitios. Y, además, es importante que no dejemos Andalucía en manos de quienes, por encima de todo, mienten y no respetan a los andaluces cuando los quieren utilizar como un campo de prueba, para ver qué pasa con el Gobierno de España. Esta semana, el señor Abascal ha dicho algo parecido en el Congreso de los Diputados. Incluso, Sánchez ha dicho que el PSOE no tiene ya nada que hacer en Andalucía. Que el próximo Gobierno de Andalucía va a ser el del PP. Con Vox o con Ciudadanos. No le preocupan los problemas de los andaluces. Le preocupan los sillones. Nada más.

¿Y a usted no le inquieta, entonces, que la encuesta del CIS no contemplase un escaño ni para Juan Marín por Sevilla ni para Rocío Ruiz por Cádiz?

En absoluto. Eso no me ocupa ni un segundo. Sé que los andaluces saben lo que hemos hecho. Lo que he hecho. Y que tienen el mejor Gobierno que hay en España. Y del que Ciudadanos no solo forma parte. Es una pieza clave. Sin nosotros, no se hubieran llevado a cabo las reformas que hemos hecho. Eso lo saben todos los andaluces. Cuando se llama a las urnas a 4.200.000 personas no se está llamando por teléfono a 1.200, a 600 o a 800. Estoy convencido de que la gente va a valorar el esfuerzo que se ha hecho y volveremos a reeditar el Gobierno del PP y Ciudadanos cuatro años más.

¿Sigue intacta la sintonía entre los socios de Gobierno del PP y Ciudadanos o los políticos cambian en época electoral?