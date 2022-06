Málaga entregará a Celia Villalobos la Medalla de la Ciudad y la nombrará Hija Predilecta

El Ayuntamiento de Málaga otorgará la Medalla de la Ciudad a Celia Villalobos y la nombrará Hija Predilecta. Así lo ha aprobado por unanimidad la Comisión de Medioambiente esta mañana, a propuesta de la concejala de Fiestas, Teresa Porras, que finalmente ha salido adelante como moción institucional.

Villalobos nació el 18 de abril de 1949 en Benalmádena. Del Partido Popular, fue la primera alcaldesa de Málaga, con un único mandato entre 1995 y 2000. Posteriormente, fue nombrada Ministra de Sanidad y Consumo en el gobierno de José María Aznar, entre el 2000 y 2002. Tras abandonar la Casona del Parque fue sustituida por Francisco de la Torre.

La malagueña fue diputada por Málaga en el Congreso de los Diputados durante 10 legislaturas y también ejerció como eurodiputada en el Grupo del Partido Popular entre 1994 y 1995.

La exalcaldesa dejó la política a principios de 2019 después de 30 años ejerciendo, en una marcha vinculada a la derrota de Soraya Sáenz de Santamaría ante Pablo Casado durante el Congreso del PP para suceder a Mariano Rajoy.

La exalcaldesa ha protagonizado numerosas polémicas durante sus años como política, desde sus controvertidos consejos culinarios durante la crisis de las “vacas locas” -“Las amas de casa no tienen que hacer un caldo con huesos de vaca, que además ya no se venden, y si los tienen en la nevera, que los tiren-, su afición por el Candy Crush o sus críticas sobre el aspecto del congresista de Unidas Podemos Alberto Rodríguez -“A mí me da igual que lleven Rastas, pero que las lleven limpias para no pegarme piojos”-.

Medalla de la Ciudad

La Medalla de la Ciudad es una condecoración municipal con la que se reconoce la trayectoria y los méritos logrados por una persona, entidad o corporación, nacionales o extranjeras, que a través de sus servicios hayan generado un beneficio cultural o social a la ciudad de Málaga.

Las últimas condecoraciones se dieron el pasado abril, cuando el Ayuntamiento de Málaga entregó la Medalla de la Ciudad al músico malagueño Manuel del Campo, que también fue nombrado Hijo Predilecto, así como la Legión Española.