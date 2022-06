El Circuito Tormenta, el principal torneo amateur de Riot Games en España, hará la séptima parada de la competición de League of Legends y Valorant en Gamepolis, festival gaming que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) entre el 22 y el 24 de julio. Esta cita contará con doble formato (online y presencial).

La cita del Circuito Tormenta en Gamepolis contará con doble formato, presencial y on line, y formará parte de las paradas designadas en la categoría 'Tier 1'. De este modo, la organización ha explicado en un comunicado que habrá tres tipos de clasificatorios: clasificatorio on line y presencial y torneo on line.

Así, los Clasificatorios on line se jugarán en remoto del 24 al 26 de junio y reportarán cuatro ganadores cada uno. Estos ocho equipos tendrán que enfrentarse entre ellos en una fase final hasta alcanzar la cifra de dos clasificados. Los dos mejores conjuntos viajarán al evento presencial en Málaga para disputar la Gran Final.

Por su parte, el Clasificatorio presencial se jugará en Gamepolis mientras se desarrolla el festival y, del mismo modo que en el clasificatorio on line, dará el nombre de dos equipos. Ambos conjuntos tendrán que enfrentarse a los dos combinados del clasificatorio on line en la Gran Final. Para participar en esta competición, será obligatorio haber adquirido la entrada competitiva al evento.

Por último, el Torneo on line se realizará en completo de forma remota y será los días 16 y 17 de julio. Dará un único ganador que no tendrá la obligación de ir al evento presencial. Los vencedores solo recibirán puntos del Circuito Tormenta.

Premios e inscripciones

La parada de Gamepolis repartirá un 4.500 euros en premios --2.500 entre los equipos ganadores de League of Legends y 2.000 entre los mejores de Valorant--, además de acumular puntos para el ránking general del Circuito Tormenta. Las personas interesadas en participar en cualquiera de las modalidades de esta parada ya pueden inscribirse en las competiciones.

En palabras de la directora general de Kaiju Entertainment --empresa organizadora de Gamepolis--, Mónica Ibars: "el paso del Circuito Tormenta con una parada Tier 1 es para nosotros es un honor. Estamos trabajando para que los enfrentamientos se disputen en un espacio de gran formato y que miles de personas puedan disfrutar de cada ronda. Los clasificatorios de LoL y Valorant serán, por tanto, una gran fiesta de los esports. Estamos deseando ver a todo Gamepolis vibrando con el circuito y los competidores que aspiren a llevarse a casa los premios y los trofeos".

El Circuito Tormenta cuenta con el apoyo de compañías como Riot Games, Intel, que aporta a las competiciones las últimas tecnologías y la máxima potencia en PC gaming, de PC Componentes, la tienda online experta en tecnología, de Red Bull y de HyperX, proveedor oficial de periféricos gaming para la competición.