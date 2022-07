El Patronato de la Fundación Unicaja no ha podido celebrar este lunes una reunión clave para el futuro de Unicaja Banco, de la que es su principal accionista, por falta de cuórum o número de patronos asistentes y fuentes financieras aseguran a Efe que se trata de una maniobra del expresidente Braulio Medel.

Otras fuentes han manifestado a Efe que, al no haber tenido lugar ese patronato, el consejo de administración de Unicaja Banco ha optado este lunes por aplazar la recomposición de varias de sus comisiones, entre ellas la de nombramientos, un órgano que debe adoptar importantes decisiones en el que es el quinto banco del país.

Según ha podido saber Efe, la Fundación Unicaja pretendía recomendar que se incluyera en esa comisión de nombramientos al consejero dominical de Unicaja Banco en representación de la fundación Juan Fraile, en virtud de su experiencia y conocimientos.

Fuentes financieras aseguran que patronos de la Fundación Unicaja próximos al expresidente de esta entidad, Braulio Medel, y otros afines al PSOE no han participado finalmente en el patronato extraordinario tras conocer el orden del día y pese a que inicialmente -cuando se les consultó- tenían, al parecer, disponibilidad para asistir.

El sector del consejo de Unicaja Banco procedente de la antigua Liberbank -entidad absorbida en la fusión del pasado año- se inclina, según las fuentes, por otro de los consejeros dominicales que representan a la Fundación Unicaja para la comisión de nombramientos, en concreto por Manuel Muela.

Durante la crisis que ha sacudido en los últimos meses a la Fundación Unicaja surgieron críticas sobre el supuesto alineamiento de los consejeros de esta entidad en Unicaja Banco con los procedentes de la antigua Liberbank y de alterar con ello el reparto de poder interno, que dio mayoría al bloque original de Unicaja. Detrás de tal alineamiento se apuntaba la mano de Medel.

La comisión de nombramientos debe abordar decisiones sobre la futura cúpula de la entidad bancaria, entre ellas evaluar al consejero delegado, Manuel Menéndez (procedente de Liberbank), por si en 2023 cuando el banco cambie su modelo de gobernanza y el presidente pierda funciones ejecutivas continúa o no en su cargo.

Las fuentes aseguran que se mantiene una alianza entre los próximos a Braulio Medel y los afines al PSOE, pese a que Medel dimitió el pasado 14 de junio como presidente de la Fundación Bancaria Unicaja.

Se marchó después de que el Protectorado de Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, expresara sus serias dudas de que concurrieran la necesaria idoneidad y honorabilidad comercial y profesional en Braulio Medel para desempeñar sus funciones.

El alcalde de Málaga pide "responsabilidad" a los patronos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pedido a los patronos de la Fundación Unicaja "responsabilidad" en su forma de actuar y les ha recordado el "gran consenso" que existe sobre el nuevo presidente de la entidad, Jose Manuel Domínguez; instando a "facilitar su gestión y trabajo a efectos de que Unicaja Banco no desconecte del territorio en el que nació".

Para el regidor, ese "gran consenso político y ciudadano" sobre Domínguez "debe influir en la postura de los patronos para facilitar su gestión y su trabajo a efectos de que Unicaja Banco no desconecte del territorio donde nació", apuntando que, "aunque hoy engloba también Liberbank, el más potente en proporción es Unicaja Banco y no puede quedar como desconectada del territorio".

"Esa postura o estrategia que estoy seguro que querrá seguir Domínguez no debe encontrar más que apoyo de todos los patronos, y no obstáculos, ausencias y, por tanto, bloquear una reunión porque no hay cuórum", ha dicho De la Torre, quien ha insistido en que "no es ese el camino que deben tener los patronos cuando ha habido un consenso sobre una persona que esperamos de ella, y hay que apoyarla, que cambie absolutamente la estrategia que tuvo el anterior presidente", en referencia a Braulio Medel.

El alcalde ha esperado que "conforme los estatutos de la Fundación permitan ir renovando patronos, se irá haciendo" pero mientras, ha señalado, "los actuales tienen que trabajar con sentido de responsabilidad y de fidelidad al compromiso que adquieren cuando son nombrados para una entidad que es Unicaja Banco de siempre, que no puede ser desnaturalizada por esa alianza que hizo la fundación con Medel al frente con Liberbank", incidiendo en que esta última es "la entidad débil, que tenía algunos problemas y con una proporción de presencia menor que Unicaja".

Por su parte, la concejala delegada de Cultura y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Noelia Losada, se ha expresado en el mismo sentido y ha señalado que "estas maniobras torticeras no ayudan para nada en que el banco continúe, se regenere el Patronato y pasemos a una transición ordenada de una persona como es Domínguez, que cuenta con un gran prestigio tanto dentro del mundo económico como académico y de sus propios empleados".

"Es una persona intachable, que ha sido elegida con un consenso absoluto, ni una sola crítica; y no puede ser que los núcleos de poder anteriores quieran seguir conservando este poder con este tipo de maniobras nada estéticas, pero sobre todo nada útiles", ha dicho Losada.

Ha explicado que "se trata de que la entidad sea cada vez más grande y vuelva a tener su seno de poder donde siempre lo tuvo que tener, que es en Unicaja". "Censuro, critico y llamo a la reflexión del comportamiento que están teniendo estos patronos", ha finalizado.

El PSOE pide que la Fundación trabaje "sin injerencias"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha manifestado este martes que la convocatoria de este patronato de carácter extraordinario se produjo el sábado por la noche "de forma urgente y algo inconexa" y ha señalado , en referencia a los patronos que no asistieron, que "cada uno tendrá sus motivos". En todo caso, ha comentado que los patronos han sido elegidos de forma independiente en representación de las instituciones. "El PSOE no tiene patronos", ha comentado.

Pérez ha afirmado que la Fundación Unicaja debe trabajar sin "injerencias de ningún tipo, ni políticas ni periodísticas y ha comentado que las decisiones que le atañen tienen que verse en el seno del Patronato, que este viernes 22 de julio tiene convocada su sesión ordinaria. También destacado que el nombramiento del nuevo presidente, José Manuel Domínguez, ha supuesto "un paso muy importante" para la Fundación al ser una persona de consenso.

"Le deseamos en todas las cuestiones acierto, y que las cosas se hagan con el mayor consenso y acuerdo, para que eso beneficie a los accionistas del banco, sin perder en ningún momento la situación de Málaga como sede social", ha apuntado.