El Defensor del Paciente condena a un cirujano estético de Málaga por el mal resultado en una intervención de aumento de mamas

El Defensor del Paciente condena a un cirujano estético malagueño por las secuelas estéticas causadas a una paciente debido a una negligencia médica al realizarse una operación de aumento de mamas. El Juzgado de Primera Instancia nº18 de Málaga ha dictado sentencia en contra del cirujano, condenándolo al pago de más de 18.540 euros.

El 29 de abril del año 2014, la paciente acudió a la consulta de este cirujano, siendo su deseo evitar la caída de las mamas con relleno del polo superior. Según hace constar el abogado especialista en derecho sanitario, Damián Vázquez, el 6 de mayo del mismo año se procede a la intervención quirúrgica con aumento mamario bilateral. Tras la misma, la demandante comienza a percibir asimetría mamaría, así como el pecho más caído.

"La paciente presenta un mal resultado , con mamas caídas y deformes, lo contrario de lo que se pretendía al acudir al cirujano estético", denuncia el Defensor del Paciente. Así, en el juicio celebrado se ha podido demostrar que en la mayoría de ptosis (caída del pecho) es imprescindible realizar, además del aumento mamario, la elevación mamaria o mastopexia, "técnicas que no realizó el cirujano, abocando al fracaso de la operación estética y al mal resultado que presenta en la actualidad".

En el caso de la paciente, únicamente se realizó una mamoplastia de aumento, cuando "desde un primer momento la paciente había expresado su descontento con la caída que presentaban sus senos y el deseo de una elevación, lo que no ha conseguido el cirujano por mala planificación y ejecución".

La sentencia acoge los argumentos del letrado de a Asociación del Defensor del Paciente, indicando que "ha quedado acreditado que el resultado obtenido no fue el normal en este tipo de intervenciones, reiterándose que con la operación se pretendía resolver, o al menos subsanar, el defecto que padecía la demandante, siendo lo cierto que no solo se minoró sino que se acrecentó, por lo que la actuación realizada no fue correcta".

Por ello, se condena al cirujano a pagar a la paciente una indemnización de 18.541 euros por secuelas estéticas y gastos de la intervención. Además, denuncia el Defensor del Paciente, se da la circunstancia de que, anteriormente, este mismo cirujano fue condenado en vía penal por la Audiencia Provincial de Málaga a penas de dos años de prisión y tres años de inhabilitación médica profesional por delitos de homicidio imprudente por el fallecimiento de otra paciente tras una intervención de cirugía estética.

Aumento de negligencias

El Letrado Damián Vázquez y la Presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, alertan del aumento de negligencias médicas en casos de cirugia estética, con desgraciados casos conocidos recientemente, como el de Sara, que falleció tras llevar un mes en la UCI tras una lipoescultura. O el caso de Silvia Idalia, que ha despertado del coma, tras quedar en estado grave después de someterse a una cirugía estética. Todo ello debería "suponer un cambio en su regulación legal, recomendando que siempre se acuda a clínicas y cirujanos especializados y que cuenten con los suficientes medios en casos de complicaciones, para evitar secuelas graves o incluso muertes de las pacientes".