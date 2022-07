Giants se proclama campeón la fase regular de la Superliga de League of Legends y se mete en competición europea. El equipo malagueño afronta los play offs tras vencer a G2 Arctic y conseguir un balance de 13 victorias y 5 derrotas. El próximo compromiso de Giants es contra Team Heretics en semifinales el lunes 8 de agosto. De ganar, el conjunto costasoleño estará en la final de la principal competición de esports de España. La final tendrá lugar en IFEMA, Madrid, el 20 de agosto.

Ha completado Giants una gran fase regular, con una segunda vuelta espectacular en la que ha logrado ocho triunfos y solo una derrota. Durante la misma, los jugadores de Jandro han firmado sobresalientes actuaciones frente a contendientes por el título como Fnatic TQ, KOI o Heretics.

Para acabar 13-5, Giants necesitó superar en la última jornada a G2 Arctic en una partida muy larga con un final de locura, con dos robos de Barón Nashor. Jiizuke, estelar, impulsó al bloque hacia el triunfo final.

También ha sido un éxito de público la temporada, con llenos recurrentes en cada jornada que se ha disputado en el Home of Giants. Un Home of Giants que vivirá una fiesta para acoger las semifinales contra Heretics el próximo 8 de agosto. Si se gana, el equipo irá a la final de Madrid. De no ganar, Giants tendrá una nueva oportunidad de colarse en el partido decisivo al caer al loser bracket.

ESTA ES LA AFICIÓN DE UN EQUIPO CAMPEÓN DE LA FASE REGULAR DE LA SUPERLIGA pic.twitter.com/KkqzFmKyKq — Giants (@GiantsGaming) 28 de julio de 2022

Tras la Superliga española, Giants participará en el European Masters que arranca a finales de agosto, todo un viejo objetivo de la entidad.

El club costasoleño es el gran dominador histórico de la Superliga, con siete títulos. Con las semifinales aseguradas, Giants luchará por repetir el éxito de hace un año, cuando se proclamó vencedor del campeonato nacional de League of Legends. La final de la actual campaña de verano se disputa en IFEMA, Madrid, el próximo 20 de agosto.

Acerca de Giants

Giants, nacido y afincado en Málaga desde 2008, es el club de esports de referencia en España por su profesionalización, palmarés, jugadores, audiencia, seguidores, engagement y envergadura de sus sponsors. En 2020 facturó 2,5 millones de euros y cuenta con más de un centenar de empleados, de los cuales el 70% son jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Giants participa en una docena de videojuegos. La combinación del equipo, sus jugadores, creadores y embajadores suma más de 30 millones de seguidores entre todas sus redes sociales, al tiempo que supera los 600 millones de impactos al año. Giants forma parte de Good Game Group, grupo empresarial referente en la industria de los videojuegos competitivos en España.