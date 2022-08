Detrás de las cifras siempre hay personas que tienen grandes historias que contar y el grupo social ONCE lo sabe. Por eso, la presentación de su informe de valor compartido de 2021 ha sido tan especial, porque detrás de cada número hay personas ayudando a otras desde 1938 en la capital malagueña. Porque detrás de los 431 nuevos puestos de trabajos generados por el grupo social ONCE hay miles de personas dispuestas a mostrar su rostro.

Laura Viñolo es una de esas personas a las que hay que conocer, de esas que pone los pelos de punta cuando la escuchas hablar. Laura es una mujer que trabajaba ganándose la vida como camarera y limpiadora en pisos, pero en 2014, desgraciadamente, la vida le puso una piedra en el camino: un accidente que le provocó una discapacidad física por lesión en la columna. "Tras mi operación en la columna tuve que dejar mis trabajos porque no podía ejercerlos", reconoce.

Sin embargo, gracias a un familiar decidió tocar a la puerta del grupo social ONCE. "Les mostré mi situación y les comenté que buscaba trabajo, y desde el primer momento me han acompañado y apoyado en cada paso", afirma.

Ochos años después cuenta irradiando agradecimiento que, "gracias a ellos tengo un trabajo como vendedora de cupones. Me ha cambiado la vida por completo porque, aunque no pueda ejercer el trabajo que hacía antes, ahora me siento más realizada, estoy donde me gusta y me encanta atender al público. Estoy haciendo un trabajo digno y espero seguir muchos años más".

Laura es una de las 3.336 personas que la ONCE en Málaga le ha dado empleo en las últimas décadas. A las que "la ONCE ha recibido con mucho cariño y apoyo", como ha querido destacar el director del grupo social en Málaga en la presentación del informe de Valor Compartido 2021, José Miguel Luque.

También es una de las 1.107 vendedoras en Málaga que ha conseguido que las ventas de los productos de lotería social ascienda hasta los 142,84 millones, que suponen un incremento del 1,73% respecto a 2019, y que representan el 20,61% de todas las ventas de los juegos de la ONCE en Andalucía. Y, aunque no ha tenido, por ahora, la suerte de repartir ningún premio, sus compañeros y compañeras de profesión han podido repartir un total de 78,81 millones de euros, de los 381, 82 millones repartidos en Andalucía.

ONCE se enfrentó a la pandemia generando más empleo

Para que nadie fuera olvidado en la horrible situación generada por la pandemia del coronavirus, la ONCE logró incorporar al mercado laboral 431 trabajadores en Málaga durante 2021, consolidándose así como el primer empleador para personas con discapacidad en la provincia, en un año de clara recuperación, y en el que la inversión social llegó a los 16,80 millones de euros. Estos destinados a servicios sociales como rehabilitación, educación y empleo, apoyo sicosocial, tiflotecnologia, accesibilidad , o cultura y deporte, entre otros.

Uno de esos contratos laborales también fue para Carmen Rodríguez, una persona que como Laura, no cuenta con ninguna discapacidad visual ni es ciega. Como ella misma dice “conocí a este grupo social a través de una compañera de la universidad y siempre me comentaba todos los servicios que ofrecía la ONCE, pero pensaba que solo estaba destinado para personas con discapacidad visual, y que confundida estaba. La ONCE no solo ayudan a las personas ciegas sino a todas las personas con discapacidad. La ONCE te abre todas las puertas y se preocupa por ti”.

A Carmen, que actualmente es técnico de empleo en la lavandería del grupo social Ilunion, se le ha acompañado en todo el proceso y ella afirma: "desde el principio, me han hecho itinerarios, me enseñaron el funcionamiento del portal y todo lo que me ofrecían, desde orientación laboral hasta formación de calidad a través de sus curso. Desde ese momento, los técnicos se pusieron en contacto conmigo y comencé a trabajar, y desde mis inicios he tenido tres trabajos estables, de calidad, en el que siempre me he sentido muy valorada. Por eso, este grupo social se ha convertido en un pilar fundamental para mi, sobre todo a la hora de buscar empleo. Siempre que he tenido un problema con el trabajo o me he quedado sin trabajo, he actualizado mi curriculum y les he hablado".

Porque formar a las personas forma parte del trabajo del Grupo Social ONCE, además de "hacer que las personas venzan los obstáculos y acompañarlas en situaciones complicadas”, reconoce el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez.

Y entre las historias que merecen ver la luz, también está la de Nieves Barluenga, una joven afiliada desde hace menos de cinco meses. Una persona de esas que, en cuanto abren la boca, enseguida sabes que vas a empatizar. Una de las 2.697 personas que están ciegas o cuentan con una discapacidad visual grave. Su relato comienza en Argentina cuando su madre le comentaba que en España había una organización que se llamaba ONCE que ayudaba a personas con falta de visión, aunque no sabía exactamente de que se trataba. Ya en Málaga, un día paseaba con su madre por calle Cuarteles hasta que se topó con un letrero con el que "estaría agradecida toda la vida". Su madre muy emocionada gritaba "acá está, tenes que preguntarle, tenes que afiliarte, seguro que te podrán ayudar", y así fue.

"Desde siempre me las he arreglado con las herramientas que conocía, pero desde la ONCE me enseñaron aplicaciones y programas del ordenador que yo desconocía y que nunca las podría hacer conocido si no fuera por ellos, porque son bastante caros. Es increíble lo que ha podido mejorar la adaptación con la tecnología. Ahora siento que puedo hacer muchas cosas de las que antes no podía hacer con el ordenador", asegura Nieves.

Y es que gracias a la ONCE, los afiliados malagueños realizaron el año pasado un total de 4.746 descargas de distintos dispositivos que facilitan la vida a las personas ciegas, como son la biblioteca digital, las películas en sistema Auesc, o las diferente Apps que la ONCE pone a su disposición para facilitar su rutina diaria. Además, solicitaron 1.627 adaptaciones bibliográficas en braille y sonido, y recibieron 280 intervenciones de aprendizaje en braille y tecnología.