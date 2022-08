La Málaga de ayer, en los ojos de una nieta

Con la malagueña Carmen Enciso los viajes al pasado se vuelven experiencias apasionantes con el marchamo de la veracidad. Si con su amiga Eloísa Navas fue coautora de las novelas históricas ‘El hotel del inglés’ y ‘Miramar’, en las que revivió las andanzas del pionero del Turismo en Torremolinos y del famoso hotel de Málaga capital, respectivamente, ahora acaba de publicar en Anáfora su primera novela en solitario, ‘Lo que no me contaste’, otra inmersión en el pasado de Málaga repleta de sensaciones.

En esta ocasión la protagonista es Nieves una niña de Ciudad Jardín nacida en los años 50 y muy marcada por las historias de su abuela Enriqueta. «Todas las novelas tienen un trasfondo personal, algo de ti, en este caso tiene mucho de mi abuela paterna, que me inició en el oficio de contar historias, aunque la novela no es autobiográfica», apunta la autora, también nacida en Ciudad Jardín.

De hecho, detalla, al personaje de la abuela decidió ponerle el nombre real de la suya, «porque creo que a ella le gustaría que saliera su nombre».

Nieves, comenta Carmen Enciso, vive en la Málaga de esos años «entre las historias y certidumbres de su abuela y las enseñanzas e incertidumbres de su padre».

Como a la protagonista del libro, también a la escritora malagueña su abuela le llevaba mucho a los cines de Málaga y le contaba historias de lo más variopintas, incluidas algunas de las que no podía luego hablar en público como la de los ‘maquis’ que permanecían largos años ocultos.

Tres décadas de historia

Desde los años 50 a la muerte de Franco, la novela también es un paseo a lo largo de tres décadas por la historia de Málaga y España en la que no faltan ni lugares ni personajes reales, otra marca de sus libros. «Intento estudiar los personajes que eran importantes en aquel momento y lo que me llama la atención lo utilizo; eso también le gusta a la gente y le da verosimilitud, además de un tipo de aliciente por leer algo conocido o que no es muy lejano», recalca.

‘Lo que no me contaste’ no sólo está dedicada a su abuela sino «a todas las abuelas que cuentan historias», pero como explica, también quiere ser un homenaje a la familia y a los lugares «que para mí son importantes como Ciudad Jardín, donde me enamoré por primera vez y donde pasé mi infancia y mi adolescencia».

Además, la obra de Carmen Enciso refleja la emigración de la época, presente en forma de la correspondencia con una tía de la protagonista, emigrada a Venezuela, cuando el país era una nación floreciente.

‘Lo que no me contaste’, la novela más intimista de Carmen Enciso, indaga en el pasado, un territorio que la autora disfruta al explorar y más tarde al compartir sus hallazgos con los lectores.

Los matinés del Málaga Cinema, la visita de Franco, la llegada de la televisión, Eurovisión, el café Madrid, el cortijo Jurado, la nueva Escuela Oficial de Idiomas de Martiricos... su primera novela es un fresco narrativo de la historia reciente, a la vez que indaga en la especial relación entre las nietas y sus abuelas. Quién duda que doña Enriqueta estaría más que feliz con esta novela homenaje.